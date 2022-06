Türkei-Urlaub: Einreise ohne Test seit 1. Juni

München, 02.06.2022 | 08:14 | soe

Die Türkei erlaubt seit dem 1. Juni die Einreise ohne negativen Corona-Test. Bisher durften nur Personen mit vollständigem Impfschutz oder kürzlich erfolgter Genesung ohne Testpflicht in das beliebte Urlaubsland reisen. Laut der Mitteilung des türkischen Innenministeriums gilt die Aufhebung der Testpflicht für alle Abreiseländer und sämtliche Einreisewege zu Land, Luft und Wasser.



Noch bis Ende Mai schrieb die Türkei allen Urlaubern und Urlauberinnen aus Deutschland ab zwölf Jahren vor, für die Einreise einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis vorzulegen. Von dieser Pflicht befreit war nur, wer den Nachweis über ein vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenes Grundimpfschema oder ein Genesungszertifikat besaß, das nicht älter als sechs Monate war. Seit dem 1. Juni ist die Einreise nun jedoch ohne Corona-Nachweis erlaubt: In einem Rundschreiben an die Verwaltungen der 81 Provinzen vom 31. Mai erteilte das türkische Innenministerium die Anweisung, die Testpflicht bei der Einreise aufzuheben.Bereits Ende April hatte die Türkei die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen weitgehend abgeschafft, lediglich für Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel blieb sie bestehen. Seit Anfang dieser Woche ist eine weitere Lockerung in Kraft getreten, welche den Mund-Nase-Schutz nun auch in Bussen, Bahnen und Flugzeugen für nicht mehr verpflichtend erklärt. Als Basis dafür diente das Absinken der Anzahl täglicher Neuinfektionen auf unter 1.000. Von nun an müssen die Menschen in der Türkei nur noch in Krankenhäusern eine Maske anlegen. Fluggäste aus Deutschland sollten jedoch beachten, dass bei Abflug von einem deutschen Flughafen die hierzulande geltenden Gesetze greifen, welche noch immer eine Maskenpflicht an Bord vorschreiben.Auch Turkish Airlines, die Nationalfluggesellschaft der Türkei, bestätigt den Entfall der Testpflicht. Am 1. Juni gab die Airline auf Twitter bekannt, dass die COVID-Beschränkungen für die Einreise aktualisiert und die Verpflichtungen für PCR- und Antigentests vor der Einreise beendet wurden. Da es auch keine Quarantänevorschriften mehr gibt und das Ausfüllen des Einreiseformulars schon seit Ende März entfällt, bestehen somit unabhängig vom Impfstatus keinerlei Einreiseauflagen mehr für die Türkei.