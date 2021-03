Türkei-Urlaub: Digitale Einreiseanmeldung ab 15. März Pflicht

München, 11.03.2021 | 12:03 | soe

Die Türkei fordert ab dem 15. März von allen Einreisenden eine digitale Einreiseanmeldung. Der auf Türkei-Urlaub spezialisierte Reiseveranstalter Bentour informierte in einer Vertriebsmitteilung über diese Neuerung. Demnach müssen Touristen sowie alle anderen Reisenden ab nächster Woche binnen 72 Stunden vor der geplanten Einreise in die Türkei online ein Einreiseformular ausfüllen.



Das digitale Einreiseformular wird auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums zur Verfügung gestellt. Dort haben Reisende beim Ausfüllen die Wahl zwischen mehreren Sprachen, neben Türkisch werden auch Deutsch, Englisch und Spanisch angeboten. Das Formular fragt ähnliche Daten ab, wie sie bisher von Einreisenden bei der Ankunft in einen Papiervordruck eingetragen werden mussten. Darunter sind Angaben zu Namen, Reisepassnummer und Kontaktdaten des Reisenden. Wie die Behörde im Begleittext erklärt, wird auf Basis dieser Daten automatisch ein persönlicher HES-Code erstellt. Er dient als Grundlage zur Nachverfolgung und Kontaktaufnahme, falls der Reisende während seines Aufenthaltes mit einer an COVID-19 erkrankten Person in Kontakt gekommen ist. Das Gesundheitsministerium stellt zudem klar, dass die erhobenen Daten ausschließlich den zuständigen Behörden mitgeteilt und sonst keinen Institutionen oder Personen zugänglich gemacht werden.Der HES-Code wurde bislang nur benötigt, wenn türkische Staatsbürger oder Touristen innerhalb der Türkei reisen und dabei beispielsweise Busse oder Inlandsflüge nutzen wollten. Nun wird er offensichtlich für alle Reisenden bereits bei der Einreise erstellt. Das türkische Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass es an der Grenze zu Kontrollen des ausgefüllten Formulars kommen kann. Wurde es nicht eingereicht oder sind darin falsche Angaben enthalten, wird Urlaubern die Einreise in die Türkei unter Umständen verweigert.Zusätzlich zum digitalen Einreiseformular benötigen alle Einreisenden in die Türkei ab sechs Jahren wie schon bisher einen negativen PCR-Test, der beim Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf. Urlauber aus Deutschland über zwei Jahren müssen darüber hinaus auch vor der Rückreise in die Bundesrepublik einen PCR-Test vornehmen lassen. Dieser darf frühestens 48 Stunden vor dem Heimflug erfolgen und wird noch vor Antritt der Heimreise durch die türkischen Behörden kontrolliert. Da die Türkei als Corona-Risikogebiet gilt, greift in Deutschland für Reiserückkehrer eine Quarantänepflicht.