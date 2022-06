Türkei-Urlaub: Deshalb lohnen sich jetzt Side, Antalya und Co.

München, 21.06.2022 | 15:46 | soe

Endlich wieder in die Türkei! Fans des traumhaften Urlaubslandes mussten während der Corona-Pandemie auf die gewohnte Reisefreiheit verzichten, nun können Traumziele wie Side, Antalya, Bodrum und Co. wieder ohne Einschränkungen besucht werden. Außerdem ist die Türkei trotz der angespannten Wirtschaftslage ein günstiges Reiseland geblieben – ideal für Familien, Freundesgruppen und Paare. Wir liefern fünf Gründe, warum ein Türkei-Urlaub genau jetzt eine gute Idee ist.



Die Türkei ist im Sommer 2022 wieder ein begehrtes Reiseziel.

Seit gut zwei Monaten liegen die Corona-Infektionszahlen in der Türkei auf sehr niedrigem Niveau, Beschränkungen im täglichen Leben gibt es kaum noch. Beste Voraussetzungen für einen entspannten Badeurlaub wie vor der Pandemie: Die Maskenpflicht ist überall aufgehoben, außer in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern. Abstandsempfehlungen gelten weiterhin, sind jedoch nicht mehr obligatorisch. Der Zugang zu Restaurants, Clubs und Geschäften ist ebenfalls ohne Nachweispflicht oder ähnliche Auflagen für alle Gäste gestattet, egal ob geimpft oder ungeimpft.Seit dem 1. Juni gelten keinerlei coronabedingte Einreisebeschränkungen mehr für die Türkei. Bis zu diesem Zeitpunkt musste von Ungeimpften noch ein negativer PCR- oder Antigen-Schnelltest erbracht werden. Seither ist dies nicht mehr nötig, auch das Einreiseformular ist nicht länger auszufüllen. Ebenso unkompliziert gestaltet sich die Rückreise nach Deutschland: Nach aktueller Regelung müssen Urlaubsheimkehrer und -heimkehrerinnen aus der Türkei bis mindestens zum 31. August keinen 3G-Nachweis vorlegen, wenn sie in die Bundesrepublik einreisen.Zwar wird die Türkei ebenso vom Inflationsanstieg getroffen wie andere Länder – derzeit liegt die Teuerungsrate dort sogar bei bis zu 70 Prozent. Im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen Urlaubsländern bleibt der Staat am Bosporus aber immer noch ein sehr günstiges Reiseziel. Durch den schwachen Wechselkurs der einheimischen Währung Lira hat der Euro mehr Kaufkraft, sodass Urlauber und Urlauberinnen die gestiegenen Preise weniger zu spüren bekommen.Die türkischen Behörden haben alles daran gesetzt, ihr Land auch unter Corona-Bedingungen zu einem sicheren Reiseziel zu machen. Hierfür wurde ein Zertifikatsprogramm entwickelt, das touristische Einrichtungen zur Einhaltung gewisser Hygienestandards verpflichtete. Laut Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy zeigte das Programm großen Erfolg, weshalb die darin festgelegten Kriterien von nun an dauerhaft angewendet werden.Vor der Corona-Krise machten rund 45 Millionen Menschen pro Jahr in der Türkei Urlaub. Im ersten Pandemiejahr waren es nur noch 12,7 Millionen, 2021 schließlich 24,7 Millionen Touristen und Touristinnen aus dem Ausland. In diesem Jahr nimmt der Tourismus zwar wieder an Fahrt auf, durch die Ukraine-Krise fällt jedoch eine große Urlaubergruppe aus Russland und der Ukraine weg. In der Folge dürften deutsche Türkei-Fans ihr Lieblingsland im Sommer 2022 um einiges weniger überlaufen vorfinden, als sie es früher gewohnt waren.Nach knapp zwei Jahren mehr oder minder umfassender Reisebeschränkungen ist der Nachholbedarf an Urlaub groß. Reiseveranstalter und Fluggesellschaften haben sich entsprechend darauf eingestellt und ihre Angebote in die beliebtesten Städte der Türkei aufgestockt. Dank der gerade startenden Last-Minute-Saison sind viele Pauschalreisen und Flüge zu günstigen Preisen zu bekommen, darunter auch in die beliebten Klassiker Side, Antalya, Bodrum und Alanya. Wer jetzt bucht, kann noch aus einer großen Auswahl bislang nicht verkaufter Plätze wählen. Zudem haben viele Anbieter die flexiblen Bedingungen aus der Corona-Zeit beibehalten und ermöglichen bis kurz vor der Abreise kostenfreie Umbuchungen oder Stornierungen. Bei CHECK24 kann gezielt nach solchen Angeboten gefiltert werden.