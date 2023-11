Tunesien: Auswärtiges Amt rät zur Einreise mit Reisepass

München, 07.11.2023 | 15:57 | twi

Die Einreise nach Tunesien nur mit einem deutschen Personalausweis ist nicht mehr empfehlenswert. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes werden deutsche Staatsangehörige, die mit einem Personalausweis einreisen wollen, vermehrt abgewiesen. Urlauberinnen und Urlauber, die nach Tunesien reisen wollen, sollten daher einen gültigen Reisepass vorweisen.



Lange war die Einreise nach Tunesien für Pauschalurlauberinnen und Pauschalurlauber auf dem Luftweg mit einem Personalausweis möglich. Eine offizielle Verlautbarung der tunesischen Behörden steht zwar noch aus, das Auswärtige Amt hat jedoch in seinen Einreiseinformationen darauf hingewiesen, dass der nordafrikanische Mittelmeerstaat zuletzt immer wieder Reisende mit einem Personalausweis abgewiesen hätte. Daher sollen auch Pauschalurlauberinnen und -urlauber bei Reisen nach Tunesien einen Reisepass mit sich führen und diesen beim Boarding in Deutschland und der Grenzkontrolle in Tunesien vorlegen. Zum Zeitpunkt der Einreise muss der Reisepass zudem noch mindestens sechs Monate gültig sein. Bei einer Aufenthaltsdauer von unter vier Monaten ist jedoch kein Visum vonnöten.Bei der Einreise nach Tunesien erhalten Urlauberinnen und Urlauber einen Einreisenachweis, die „Carte de visiteur non-résident“. Dieser Nachweis ist aufzubewahren und muss bei der Ausreise den zuständigen Beamtinnen oder Beamten vorgelegt werden. Wer sich ohne Visum länger als vier Monate in Tunesien aufgehalten hat, muss pro Fünf-Tages-Periode eine Strafe von umgerechnet knapp sechs Euro zahlen. Für die Einreise auf dem Seeweg gibt es derzeit kaum einschlägige Vorschriften, sodass es zur Verweigerung der Einreise kommen kann, sofern man keine Hotelbuchung oder Rückfahrtickets vorlegen kann.Aufgrund des warmen Klimas, schöner Strände und gepflegter Hotelanlagen erfreut sich Tunesien gerade bei Badeurlauberinnen und Badeurlaubern ganzjährig großer Beliebtheit. Zudem verfügt Tunesien über zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten wie die Ausgrabungsstätte der antiken Stadt Karthago oder die Altstadt von Kairouan. Naturfreundinnen und Naturfreude können darüber hinaus unvergessliche Abenteuer in der Wüste erleben oder den schroffen Gebirgszug Djebel Dahar besuchen.