Tunesien: Keine Testpflicht für Geimpfte

München, 15.10.2021 | 08:38 | soe

Tunesien erleichtert ab dem 16. Oktober die Einreise für Urlauber. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss dann keinen zusätzlichen PCR-Test mehr vorlegen. Nötig ist neben dem Impfnachweis fortan nur noch eine digitale Einreiseanmeldung.



Tunesien schafft die Testpflicht für geimpfte Reisende ab dem 16. Oktober ab.

Wie das tunesische Fremdenverkehrsamt verkündet, werden die Einreisebestimmungen für das nordafrikanische Urlaubsland ab morgen gelockert. Bislang waren alle Einreisenden ab einem Alter von zwölf Jahren verpflichtet, einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorzuweisen, unabhängig von ihrem Impfstatus. Das Dokument muss auf Englisch oder Französisch vorliegen und einen QR-Code beinhalten oder von den zuständigen Gesundheitsbehörden ausgestellt sein. Diese Pflicht gilt ab Samstag nur noch für ungeimpfte Reisende ab zwölf Jahren, Personen mit Impfschutz können stattdessen ihren Impfnachweis vorlegen.Weiterhin für jeden Einreisenden verpflichtend ist allerdings das Ausfüllen eines digitalen Einreiseformulars vor dem Abflug. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für Tunesien schreibt, sind die Airlines zur Kontrolle dieses Formulars verpflichtet. Die Bestätigung der erfolgten Einreiseanmeldung erfolgt durch zwei Dokumente; beide müssen von dem Reisenden je doppelt ausgedruckt und unterschrieben mitgeführt werden. Sie sind den Beamten des tunesischen Gesundheitsministeriums bei der Einreise zu übergeben.Die Quarantänevorschrift für Pauschaltouristen hatte Tunesien bereits zuvor aufgehoben, unabhängig davon, ob diese geimpft sind. Hierfür müssen die Urlauber bei der Einreise einen Voucher über das gebuchte Leistungspaket aus Flügen, Unterkunft und Transfers vorweisen. Individualurlauber müssen sich mit vollständigem Impfschutz ebenfalls nicht in Quarantäne begeben. Wer ohne gebuchtes Pauschalreisepaket und ohne Corona-Impfung nach Tunesien kommt, unterliegt einer Isolationspflicht von mindestens sieben Tagen in einem Quarantänehotel.