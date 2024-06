Tunesien: Reisepass ab 2025 für Einreise verpflichtend

München, 20.06.2024 | 13:20 | spi

Wer einen Urlaub in Tunesien plant, benötigt für die Einreise ab dem 1. Januar 2025 zwingend einen Reisepass. Bis dahin genügt für Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit noch der Personalausweis. Mit dem neuen Jahr werden auch neue Steuern für Hotelaufenthalte in Tunesien erhoben.



Reisende nach Tunesien sollten beachten, dass ab dem 1. Januar 2025 ein Reisepass erforderlich ist.

Die erleichtertefür deutsche Staatsangehörige gilt nur noch bis zum 31. Dezember 2024. Im neuen Jahr müssen Urlauberinnen und Urlauber bei der Einreise einen Reisepass vorlegen, der zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Für Aufenthalte bis zu vier Monaten ist weiterhin kein Visum erforderlich.Ab dem 1. Januar 2025 gilt eine neue Gebührenordnung für die Hotelkurtaxe. Reisende, die in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel übernachten, zahlen zwölf Dinar oder umgerechnet 3,60 Euro pro Nacht als Steuer. Für die Übernachtung in einem Drei-Sterne-Hotel werden acht Dinar oder 2,40 Euro fällig. Für alle anderen Kategorien wie Ferienwohnungen beträgt die Steuer vier Dinar oder 1,20 Euro.Einehat ergeben, dass ein Pauschalurlaub in Tunesien im Vergleich der zehn meistgebuchten Reisen im Jahr 2024 das günstigste Reiseziel ist. Pro Person und Tag zahlen Reisende dort durchschnittlich nur 85 Euro für einen Pauschalurlaub. Im Vergleich zu beispielsweise Spanien, wo der durchschnittliche Preis pro Person und Tag 126 Euro beträgt, ist Tunesien durchschnittlich 41 Euro günstiger.