Urlaubsnebenkosten im Vergleich: Lissabon am günstigsten

München, 31.08.2023 | 10:52 | spi

Der ADAC hat die Nebenkosten eines Urlaubs in 15 europäischen Städten untersucht. Neben Anreise und Unterkunft fallen auch Kosten für Aktivitäten, Gesundheit, Gastronomie sowie Snacks und Getränke an. Die Studie zeigt, dass einige Städte in diesen Kategorien mitunter doppelt so teuer sind wie andere. Reisende mit knappem Budget können in Lissabon und Prag sparen, müssen aber in Zürich und Oslo genauer auf die Preise schauen.



Urlaubsnebenkosten im Check: In Zürich kostet der Burger fast dreimal so viel wie in Lissabon.

Die Testerinnen und Tester des ADAC haben im März und April 2023 stichprobenartig 1450 Preise in 15 europäischen Metropolen erhoben. Berücksichtigt wurden Dienstleistungen und Waren aus vier Kategorien, die ein durchschnittlicher Reisender im Urlaub kauft. In der Kategorie „Attraktionen und Aktivitäten" wurden Eintrittspreise und öffentliche Verkehrsmittel untersucht. Die Kategorie „Gastronomie“ umfasst Urlaubsklassiker wie Burger und Pasta. Kopfschmerztabletten und Regenschirme gehören zu „Gesundheit und Reisebedarf“. Durstlöscher und Produkte gegen den kleinen Hunger wie Mineralwasser, Cappuccino to go und Kekse finden sich in der Kategorie „Snacks und Getränke“.Obwohl Lissabon in keiner Kategorie die günstigste Metropole ist, liegt sie im Durchschnitt an der Spitze. Auch in der tschechischen Hauptstadt Prag sparen Reisende bei Sightseeing und Alltagsprodukten. Berlin, Wien und Barcelona sind ebenfalls günstige Destinationen. Im Gegensatz dazu stehen Paris und London. Diese beiden Städte erreichen in allen vier Kategorien maximal durchschnittliche Bewertungen. Am teuersten sind laut der ADAC-Studie Oslo und vor allem Zürich.Während ein Burger mit Pommes in Lissabon durchschnittlich 10,87 Euro kostet, zahlen Restaurantbesuchende in Zürich mit 27,67 Euro fast das Dreifache. Auch beim Cappuccino zum Mitnehmen gibt es große Preisunterschiede: Der billigste Milchkaffee ist in Rom für durchschnittlich 1,82 Euro zu haben, der teuerste in Zürich für 5,77 Euro. Wer Bier trinkt, zahlt in Prag durchschnittlich nur 2,03 Euro für den Gerstensaft, in Paris dagegen 9,27 Euro. Den kompletten Einblick in die Urlaubsnebenkosten bietet der ADAC