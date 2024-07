Reiseinfos kompakt: Vulkan-, Erdbeben- und Waldbrand-Warnungen auf einen Blick

München, 30.07.2024 | 15:32 | spi

Vulkan, Erdbeben, Tsunami: In manchen Urlaubsregionen sind solche Naturereignisse nicht auszuschließen. Deshalb ist es ratsam, sich vor Reiseantritt über die geologischen Gegebenheiten des Reiselandes zu informieren und sich darauf vorzubereiten. Das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ) bietet Reisenden eine Sammlung hilfreicher Informationen zu Naturgefahren. Ab sofort warnt Google Maps auch in Südeuropa vor aktuellen Waldbränden in der Umgebung.



Für den Fall der Fälle: Reisende sollten sich gut auf den Urlaub vorbereiten. © Google Inc.

Ein Urlaub in Italien und Island könnte auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Doch zumindest eine Gemeinsamkeit gibt es in der Geologie beider Länder: In beiden befinden sich, die allein in diesem Jahr mehrfach ausgebrochen sind. Auf derfinden Reisende Informationen zu Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Tsunamis sowie Verhaltenstipps.Unter den beliebtesten Urlaubsländern sind vor allem Griechenland, Island, Italien, Japan und die Türkei von extremen Naturereignissen betroffen. Dashält für jedes Land aktuelle Reiseinformationen bereit. Darüber hinaus sollten Reisende die lokalen Nachrichten und den Wetterbericht verfolgen, um immer auf dem Laufenden zu sein.Nutzerinnen und Nutzer von Google Maps werden ab sofort über Waldbrände in Südeuropa informiert, wenn sie sich in der Nähe befinden. Diese Funktion war bisher nur für Länder in Nord- und Südamerika verfügbar. Dabei greift eine künstliche Intelligenz in Echtzeit auf verschiedene Datenquellen zu. Reisende erhalten Push-Benachrichtigungen und bekommen gegebenenfalls Ausweichrouten vorgeschlagen.