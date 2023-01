Beste Reisezeiten außerhalb der Ferien 2023

München, 04.01.2023 | 11:40 | twi

Viele Reisende sehnen sich an ihrem Urlaubsziel nach Ruhe sowie Entspannung und hoffen, dass nicht übermäßig viele andere Touristinnen und Touristen vor Ort sind. Vor allem außerhalb der Schulferien ist dies auch an beliebten Destinationen möglich. Verschiedene Zeiträume im Jahr 2023 eignen sich daher besonders gut für einen ruhigen Urlaub.



Wer im Sommer entspannt verreisen möchte, sollte bis Mitte September warten.

Für einen Winterurlaub ohne überfüllte Skipisten bietet sich der Januar an, vom 9. bis zum 26. Januar hat kein deutsches Bundesland Ferien, bevor bis Ende Februar immer zwischen fünf und 22 Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen schulfrei haben. In den Zeiträumen vom 27. Februar bis zum 5. März sowie zwischen dem 20. und 26. März sind ebenfalls in keinem deutschen Bundesland Schulferien. Im April stehen am Anfang des Monats die Osterferien an, sodass teilweise neun von zehn Schülerinnen und Schülern gleichzeitig frei haben. Erst zum Ende des Monats beginnt ein längerer ferienfreier Abschnitt: Vom 24. April bis zum 14. Mai sind in ganz Deutschland keine Ferien, auch bis zum 26. Mai haben nur wenige Schülerinnen und Schüler schulfrei.Zwischen den Pfingst- und Sommerferien haben Urlauberinnen und Urlauber vom 12. bis zum 22. Juli die Gelegenheit, ohne große Touristenströme zu entspannen. Anschließend beginnt die Hauptferienzeit. Wer in dieser Zeit verreisen muss, sollte bestenfalls jeweils die erste Hälfte von Juli oder September für den Urlaub nutzen. In der ersten Augustwoche haben hingegen alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland frei. Wer noch etwas warten kann, freut sich vom 12. bis zum 30. September über perfekte Reisebedingungen. Im Oktober verteilen sich die Herbstferien der einzelnen Bundesländer über den gesamten Monat, sodass erst ab dem 6. November wieder in allen Klassenzimmern des Landes gelernt wird. Von diesem Zeitpunkt an bis zum 20. Dezember bieten sich somit wieder hervorragende Reisemöglichkeiten, bevor die Weihnachtsferien in Deutschland beginnen.Für die Urlaubsplanung 2023 sind zudem Brückentage hilfreich, um das Maximum aus der freien Zeit herauszuholen. So können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern aus 25 Urlaubstagen 61 freie Tage machen. In der Osterzeit lässt sich die freie Zeit beispielsweise mit acht Urlaubstagen, die vom 3. bis zum 6. und vom 11. bis zum 14. April genommen werden, verdoppeln. Wer vom 27. bis zum 29. Dezember Urlaub nimmt, kann mit den drei Tagen sogar auf insgesamt zehn frei Tage kommen, sofern Heiligabend und Silvester nicht als Arbeitstage gezählt werden.