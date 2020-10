Corona-Regeln in Bulgarien: Maskenpflicht nun auch im Freien

München, 21.10.2020 | 09:47 | lvo

Auch in Bulgarien ist die zweite Welle der Corona-Pandemie angekommen. Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Virus hat das Land am Schwarzen Meer die Maßnahmen verschärft. Nun gilt auch im Freien eine Maskenpflicht, wie das Nachrichtenportal Garda meldet.



Ab dem 22. Oktober muss die Mund-Nase-Schutzmaske auch draußen im Freien getragen werden. Daneben gilt die Maskenpflicht weiterhin in allen öffentlichen Gebäuden, ausgenommen sind lediglich Gastronomiebereiche. Bis Ende November herrscht in Bulgarien noch der Epidemie-Notstand, bis dahin bleibt auch die Maskenpflicht in Kraft.Die steigenden Infektionszahlen sorgen weltweit für Anpassungen der Corona-Regeln. So befindet sich der deutsche Landkreis Berchtesgadener Land seit dem 21. Oktober im Lockdown. Weitgehend abgeriegelt ist auch die benachbarte österreichische Gemeinde Kuchl. Eine Maskenpflicht im Freien haben zuletzt Malta und Tschechien eingeführt.