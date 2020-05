In diesen Bundesländern ist Urlaub in Deutschland bald wieder möglich

München, 11.05.2020 | 10:46 | lvo

In der vergangenen Woche kündigten Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erste Lockerungen für den Tourismus an. Ab Pfingsten ist ein Urlaub in diesen Regionen Deutschlands wieder möglich. Nun ziehen weitere Bundesländer nach. In unserer Übersicht erfahren Sie, wann und wo ein Urlaub möglich ist (Stand 11. Mai 2020, 10:30 Uhr).



Urlaub in Deutschland bald wieder möglich? Die Lockerungen der Bundesländer in der Übersicht.

hat bislang keine Öffnung für den Tourismus beschlossen. Der Europa-Park in Rust empfängt jedoch ab dem 29. Mai wieder Gäste.hat eine Öffnung für den innerdeutschen Tourismus ab Pfingsten angekündigt. Hotels sollen ab dem 30. Mai wieder öffnen.macht gastronomische Angebote ab dem 15. Mai wieder zugänglich, eine Öffnung der Hotels soll voraussichtlich am 25. Mai erfolgen.orientiert sich mit seinen Lockerungen an der Hauptstadt: Die Gastronomie öffnet am 15. Mai, Hotels folgen zehn Tage später.hat bislang keine Lockerungen in Sachen Tourismus und Gastronomie bekanntgegeben.hat ebenfalls noch keine Lockerungen herausgegeben.öffnet gastronomische Betriebe und Hotels voraussichtlich ab dem 15. Mai.undhaben als erste Bundesländer eine Wiedereröffnung von Hotels und Pensionen ab dem 25. Mai bekanntgegeben.macht Hotels ab dem 21. Mai wieder zugänglich.öffnet Ferienunterkünfte, Hotels und Pensionen ab dem 18. Mai.will die Gastronomie ab dem 18. Mai wiederbeleben. Ob Hotels dann auch folgen, wird in dieser Woche entschieden.öffnet gastronomische Betriebe und touristische Unterkünfte ab dem 15. Mai. Anders als in anderen Bundesländern soll die Auslastung in sächsischen Hotels offenbar nicht beschränkt werden. Details zu den neuen Regelungen werden in dieser Woche erwartet.Beherbergungs- und Tourismusbetriebe sollen am 22. Mai wieder öffnen.lockert das Einreiseverbot ab dem 18. Mai. Hotels und Ferienwohnungen stehen Besuchern dann wieder offen.öffnet Restaurants und Unterkünfte ab dem 15. Mai wieder.Auch in der beliebten Urlaubsregion Südtirol dürfen Hotels ab dem 25. Mai wieder öffnen. Zunächst gilt das jedoch nur für einheimische Gäste. Alle Lockerungen der Einschränkungen in Zeiten der Corona-Pandemie – sowohl in Deutschland als auch im Ausland – unterliegen ständigen Evaluierungen der Situation. Sollte diese sich erneut verschärfen, ist jederzeit mit neuen Regelungen zu rechnen. Zudem unterliegen die beschlossenen Lockerungen strengen hygienischen Vorgaben und sind an bestimmte Kapazitäten gebunden. So dürfen Restaurants und Hotels vielerorts nur zu 50 Prozent belegt werden.Alle Angaben sind ohne Gewähr.