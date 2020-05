Urlaub in Deutschland: Bayern öffnet Hotels ab Pfingsten

München, 06.05.2020 | 08:50 | lvo

Die norddeutschen Bundesländer haben es vorgemacht, nun zieht Bayern nach: Das Bundesland macht innerdeutschen Urlaub über Pfingsten möglich. Ministerpräsident Söder kündigte schrittweise Lockerungen an. Am 30. Mai sollen schließlich Hotels wieder für Touristen öffnen.



Urlaub in Bayern wird wohl über Pfingsten möglich sein.

Zunächst werden einige Ausgangsbeschränkungen in Bayern aufgehoben. Ab Mittwoch, 6. Mai, ist es den Bewohnern wieder erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes zu besuchen. Im nächsten Schritt dürfen Außenbereiche von Gaststätten – also auch Biergärten – ab dem 18. Mai öffnen. Restaurants mit Innenbereich können ab dem 25. Mai wieder Gäste empfangen. Die Wiedereröffnung der Hotels in Bayern erfolgt schließlich pünktlich zu Pfingsten am Samstag, 30. Mai.Bereits am Dienstag waren Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mit Ankündigungen der Öffnung der Hotels zum Hoffnungsträger für den Urlaub innerhalb Deutschlands geworden. Auch Niedersachsen will Hotels pünktlich zu Pfingsten zugänglich machen. Mecklenburg-Vorpommern und damit auch die Ostsee starten am 25. Mai.