Italien: Testpflicht in Sardinien bei Einreise ausgesetzt

München, 18.09.2020 | 08:11 | soe

Die Einreise nach Sardinien ist nun doch weiterhin ohne negativen Corona-Testbescheid möglich. Ein sardisches Gericht untersagte die angekündigte Maßnahme, Urlauber nur mit negativem Test auf die Insel zu lassen. Veranlasst hatte die gerichtliche Prüfung die italienische Regierung, welche die Reisefreiheit innerhalb des Staatsgebiets bedroht sah.



Am 17. September entschied das Verwaltungsgericht in Cagliari, dem Einspruch der Landesregierung Italiens stattzugeben. Somit wird die Verordnung des Präsidenten der Region Sardinien außer Kraft gesetzt, der die Testpflicht am vergangenen Wochenende beschlossen und zum 14. September eingeführt hatte. Mit der neuen Regelung wollten die sardischen Behörden die seit August wieder ansteigenden Infektionszahlen des Coronavirus eindämmen.Die Abschaffung gilt allerdings vorerst nur bis zur nächsten gerichtlichen Anhörung, die für den 7. Oktober angesetzt ist. Nicht betroffen von der Aufhebung durch das Gericht ist die parallel eingeführte Maskenpflicht im Freien auf Sardinien. Sie gilt sowohl tagsüber als auch nachts immer dort, wo kein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten ist. Die in Italien landesweit erlassenen Hygieneregeln zur Maskenpflicht und zum Mindestabstand wurden ebenfalls bis zum 7. Oktober verlängert.