Reisewarnung fällt: Kanaren kein Risikogebiet mehr

München, 22.10.2020 | 10:21 | soe

Die Kanarischen Inseln sind kein Corona-Risikogebiet mehr. Das Robert Koch-Institut hat am 22. Oktober um 9 Uhr seine Einstufungsliste aktualisiert und die beliebte Urlaubsregion aus der Aufzählung der Risikogebiete entfernt. Damit wird auch eine Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes erwartet, zudem entfällt die Test- und Quarantänepflicht für wiederkehrende Urlauber.



Die Kanaren hatten in den letzten Wochen stetig sinkende Infektionszahlen mit dem Coronavirus verzeichnet und deshalb bereits auf eine Aufhebung der deutschen Reisewarnung gehofft. Seit dem 4. Oktober lag der Archipel beständig unter dem kritischen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen. Die Kanarischen Inseln waren am 2. September vom Robert Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden.Um sich wieder als sicheres Reiseziel zu positionieren, hatten die kanarischen Behörden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. So sollen sich ab November ankommende Urlauber freiwillig an den Flughäfen der Inseln auf Corona testen lassen können. Zudem haben die Kanaren bereits im August eine Corona-Versicherung eingeführt, die für alle Urlauber greift und sie gegen mögliche Folgekosten einer Infektion während des Urlaubs absichert. Auf den Inseln sorgt zudem eine Maskenpflicht im Freien für Infektionsschutz in öffentlichen Bereichen.