Karibik-Urlaub 2020/2021: In diese Länder kann man jetzt reisen

München, 30.11.2020 | 12:24 | lvo

Während hierzulande der Winter vor der Tür steht, beginnt in der Karibik jetzt die Hauptreisezeit. Wohin Urlauber in der Karibik jetzt reisen können, haben wir hier zusammengestellt. Denn eine Reise ohne Reisewarnung nach Barbados, Dominica oder Kuba ist möglich. Das Beste: Derzeit sind die Preise für Reisen in die Karibik besonders günstig! Was es zu beachten gilt, lesen Sie hier.



Karibik-Urlaub 2020/2021: In diese Karibikstaaten können Sie ohne Reisewarnung reisen.

Die Einreise nach Antigua und Barbuda ist möglich. Es muss ein negativervorgelegt werden, der nicht älter als sieben Tage bei der Einreise ist. Es findet eine zusätzliche Untersuchung statt, Reisende mit Symptomen werden isoliert untergebracht. Ansonsten ist eine Quarantäne nur bei Einreise auf dem Seeweg notwendig. Es gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine nächtliche Ausgangssperre. Für Antigua und Barbuda bestehtund somitbei der Heimkehr nach Deutschland.Die Einreise nach Barbados ist möglich. Es ist vorab ein Online-Formular auszufüllen. Da Deutschland als Hochrisikogebiet zählt, müssen Einreisende einen höchstens 72 Stunden alten, negativenvorlegen und sich inbegeben, die erst durch einen zweiten, nach vier bis fünf Tagen durchgeführten Test beendet werden kann. Vor Ort gelten die AHA-Bestimmungen. Für Barbados gilt, Rückkehrer müssenDie Einreise nach Dominica ist möglich. Urlauber müssen mindestens 24 Stunden vor Einreise eine Online-Anmeldung durchführen. Zudem ist ein negativervorzuweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden. Am fünften Tag nach der Einreise ist eindurchzuführen, bis zum Erhalt des Ergebnisses müssen sich Touristen inbegeben, diese beträgt also insgesamt sieben Tage. Vor Ort gelten die gängigen Hygienebestimmungen, eine Maskenpflicht besteht in der Öffentlichkeit. Für Dominica besteht derzeit, Rückkehrer müssen sich in Deutschland also nicht in Quarantäne begeben.Die Einreisemodalitäten für Grenada hängen generell vom Infektionsgeschehen im Herkunftsland ab. Es ist eine Einreisegenehmigung bis 48 Stunden vor Einreise zu beantragen. Diese sowie ein negativer, der nicht älter als sieben Tage ist, müssen bei der Einreise vorgelegt werden. Zudem ist eine siebentägigevorgeschrieben. In Grenada gelten die AHA-Vorschriften. Es besteht, Rückkehrer müssen demnachDie Einreise nach Kuba ist möglich. Bei der Einreise ist eine Gesundheitserklärung abzugeben sowiedurchzuführen. Dieser kostet ab dem 1. Dezember 30 US-Dollar, die direkt auf den Flugpreis aufgeschlagen werden. Bis zum Erhalt des negativen Testergebnisses gilt eine Anwesenheitspflicht im Hotel, danach dürfen sich Touristen. Die Reisemöglichkeiten innerhalb des Landes sind eingeschränkt, in den Ferienregionen jedoch in der Regel möglich. Es gelten die AHA-Regeln und eine strenge Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Kuba gilt derzeit nicht als Risikogebiet und es besteht. Rückkehrer müssen sich in Deutschland