Mallorca: Viele Hotels öffnen 2024 bereits im Februar

München, 09.11.2023 | 11:46 | twi

Fast die Hälfte der mallorquinischen Hotels öffnen im kommenden Jahr bereits im Februar ihre Tore für Reisende. Damit setzt sich der Trend fort, die größte Baleareninsel als ganzjähriges Reiseziel am Markt zu etablieren. Mallorca-Reisende können so bereits zur Zeit der Mandelblüte aus einer breiten Auswahl an Unterkünften wählen.



Im Februar 2024 ist bereits fast die Hälfte der Hotels auf Mallorca geöffnet.

Die mallorquinische Tourismusbehörde hat auf dem World Travel Market in London verkündet, dass im Februar 2024 bereits 44 Prozent der Hotels auf der größten Baleareninsel geöffnet sein werden. Somit fällt die Winterpause vieler Unterkünfte auf Mallorca im kommenden Jahr recht kurz aus. Im Februar konzentrieren sich die geöffneten Hotels noch größtenteils auf die Inselhauptstadt Palma sowie die Playa de Palma. Im März steigt der Anteil der geöffneten Hotels dann bereits auf 75 und im April auf 80 Prozent. Mallorca wird seit einigen Jahren nicht nur als Sommerdestination, sondern als ganzjähriges Reiseziel am Markt präsentiert. Aus diesem Grund steigt der Anteil der Hotels, die auch in der Nebensaison öffnen, jedes Jahr kontinuierlich an.Zwischen Januar und März blühen auf Mallorca die Mandelbäume. Normalerweise erreicht die Mandelblüte im Laufe des Februars ihren Höhepunkt. Dank des milden Winterklimas mit Tagestemperaturen zwischen 15 und 18 Grad im Februar und März können Urlauberinnen und Urlauber den Frühling auf Mallorca um einige Wochen vorziehen. Die weiß blühenden Mandelbäume sind jedoch nicht nur aufgrund des majestätischen Anblicks eine Reise wert, während der Blütezeit schwebt zusätzlich der leicht süßliche Duft der Blüten über die Insel. Meist beginnt die Mandelblüte im Südosten Mallorcas, bevor die gesamte Insel in weiß erstrahlt.Besonders die Serra de Tramuntana zieht Blütenfans im Frühjahr an. Auf zahlreichen Wanderwegen können Reisende die Mandelblüte bestaunen und gleichzeitig immer wieder Blicke aufs Meer erhaschen. In den Bergdörfern blühen die Bäume vor historischer Kulisse und Cafés bieten lokale Mandelprodukte an. Im Süden der Insel befinden sich zudem große Mandelplantagen, die sich Anfang des Jahres zu einem wahren Blütenmeer entwickeln.