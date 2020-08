München, 14.08.2020 | 19:15 | soe

Die Befürchtungen vieler Urlauber sind Realität geworden: Das Robert Koch-Institut hat ganz Spanien und damit auch die Balearischen Inseln inklusive Mallorca zum Corona-Risikogebiet erklärt. Ausgenommen sind die Kanarischen Inseln. Eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes wurde ebenfalls ausgesprochen.



In der vergangenen Woche hatte Mallorca den festgelegten Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Durch die Deklaration als Corona-Risikogebiet sind Reisende, die aus dem Mallorca-Urlaub zurück nach Deutschland kommen, zu einem Corona-Test verpflichtet. Wer nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt, muss sich nach spätestens sieben Tagen einem zweiten Test unterziehen und in der Zwischenzeit in eine Selbstisolation begeben.Mallorca hatte seit der Wiederaufnahme des internationalen Tourismusbetriebs viel getan, um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So wurden vor einem Monat nach Verstößen gegen die Hygieneregeln die Partylokale des „Ballermann“ für mindestens zwei Monate geschlossen . Zudem entwickelte die Baleareninsel gerade erst die App „Destination Overview“ , um Touristen den Zugang zu verfügbaren Hotels, Restaurants und Transportmitteln zu erleichtern. Zuletzt wurde seitens des Auswärtigen Amtes nur vor touristischen Aufenthalten in den spanischen Regionen Madrid, Navarra, Katalonien, dem Baskenland sowie Aragón gewarnt.