Reisewarnung Italien, Kroatien, Zypern: Neue Risikogebiete ab 1. November

München, 30.10.2020 | 11:04 | lvo

Das Robert Koch-Institut hat seine Liste europäischer Corona-Risikogebiete am Freitag um 10 Uhr aktualisiert. Neu auf der Risikoliste stehen unter anderem ganz Bulgarien, Kroatien und Zypern. Weite Teile Italiens sowie das österreichische Bundesland Kärnten gehören nun ebenfalls dazu. Der neue Status gilt ab dem 1. November, zeitglich tritt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in Kraft.



Zypern gilt ab dem 1. November als Corona-Risikogebiet.

Mehrere Staaten sind in Gänze auf die Liste gesetzt worden. Das betrifft Bulgarien, Kroatien, Monaco, San Marino, Slowenien, Ungarn, Vatikanstadt und Zypern. Ganz Italien mit Ausnahme Kalabriens sowie ganz Österreich mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal zählen hinzu. Des Weiteren gelten ab dem kommenden Sonntag folgende Regionen als Risikogebiete: Nordjylland in Dänemark, West-Makedonien in Griechenland , Latgale, Riga und Vidzeme in Lettland, Klaipéda, Marijanpolé, Telšiai und Vilnius in Litauen, Centro in Portugal sowie Dalarna, Halland, Kronoberg, Skåne, Västmanland und Västra Götaland in Schweden. Als einzige Region von der Risikoliste genommen wurde Jogeva in Estland.Für Reisende geht mit den neuen Risikogebieten eine Verpflichtung zum Corona-Test bei der Heimkehr nach Deutschland einher. Ab dem 8. November wird die Testpflicht durch eine Quarantäne ersetzt. Rückkehrer müssen dann in eine zehntägige häusliche Isolation, die erst durch einen negativen COVID-19-Testergebnis ab dem fünften Tag verkürzt werden kann.