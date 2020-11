RKI: Ganz Dänemark, Italien und Portugal sind Corona-Risikogebiete

München, 06.11.2020 | 18:00 | lvo

Am Freitagnachmittag hat das Robert Koch-Institut die aktualisierten Risikogebiete veröffentlicht. Diese gelten ab Sonntag, 8. November. Automatisch wird dann eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes in Kraft treten. Neu hinzugekommen sind unter anderem ganz Dänemark, Italien und Portugal.



Dänemark gilt laut dem RKI ab dem 8. November als Corona-Risikogebiet.

Ausgenommen sind in Dänemark lediglich die Färöer-Inseln sowie Grönland. Auch in Portugal gilt die Einstufung als Risikogebiet nur für das Festland und nicht für die Azoren und Madeira. Auch ganz Schweden mit Ausnahme der Provinz Västernorrland sowie ganz Litauen (außer Utena) wurden neu auf die Liste gesetzt. Weitere neue Risikogebiete sind Ida-Viru in Estland, Attika, Zentralmakedonien, Ostmakedonien, Thrakien, Epirus und Thessalien in Griechenland , Pierīga in Lettland und Oslo in Norwegen.Für Rückkehrer aus diesen Gebieten gilt ab dem 8. November die neue Quarantäneverordnung der Bundesrepublik. Es ist eine zehntägige Pflichtquarantäne zu absolvieren. Diese kann erst ab dem fünften Tag durch ein negatives Corona-Testergebnis verkürzt werden. Zusätzlich müssen sich Reiserückkehrer ab dem 8. November digital zur Einreise nach Deutschland anmelden.