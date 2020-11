Ab 8. November beachten: Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland

München, 06.11.2020 | 16:38 | lvo

Am kommenden Sonntag tritt die neue Muster-Quarantäneverordnung der Bundesregierung in Kraft. Reisende, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich in Deutschland einer Quarantäne unterziehen. Dies soll über eine digitale Einreiseanmeldung kontrolliert werden.



Die neue Quarantäneverordnung tritt am 8. November in Kraft.



In jedem Fall müssen sich Reiserückkehrer ab dem 8. November vor der Heimkehr online registrieren. Dazu hat der Bund die digitale Einreiseanmeldung eingeführt, die sowohl Flugreisende als auch Individualtouristen, die auf dem Landweg nach Deutschland zurückkommen, ausführen müssen. Auf diese Daten können die zuständigen Gesundheitsämter dann direkt zugreifen. Zweimal wurde die neue Regelung verschoben. Ursprünglich war der Start für den 1. Oktober geplant, wurde dann auf den 15. Oktober verschoben und kurz darauf Wer ab Sonntag aus einer vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region nach Hause zurückkommt, muss sich zunächst zehn Tage lang selbst isolieren. Betroffen sind davon nur Risikogebiete im Ausland, innerdeutsche Gebiete sind ausgenommen. Die Quarantäne kann erst ab dem fünften Tag durch einen negativen COVID-19-Test verkürzt werden. Unabhängig vom Ergebnis muss das Gesundheitsamt über die Durchführung eines Tests informiert werden. Treten binnen zehn Tagen nach einem negativen Test Symptome auf, ist ein zweiter durchzuführen.In jedem Fall müssen sich Reiserückkehrer ab dem 8. November vor der Heimkehr online registrieren. Dazu hat der Bund die digitale Einreiseanmeldung eingeführt, die sowohl Flugreisende als auch Individualtouristen, die auf dem Landweg nach Deutschland zurückkommen, ausführen müssen. Auf diese Daten können die zuständigen Gesundheitsämter dann direkt zugreifen. Zweimal wurde die neue Regelung verschoben. Ursprünglich war der Start für den 1. Oktober geplant, wurde dann auf den 15. Oktober verschoben und kurz darauf auf den 8. November

Weitere Nachrichten über Reisen

06.11.2020 RKI: Ganz Dänemark, Italien und Portugal sind Corona-Risikogebiete Das Robert Koch-Institut hat am Freitag neue Risikogebiete erklärt. Unter anderem zählen ganz Dänemark, Italien und Portugal ab dem 8. November dazu. Das Robert Koch-Institut hat am Freitag neue Risikogebiete erklärt. Unter anderem zählen ganz Dänemark, Italien und Portugal ab dem 8. November dazu.

06.11.2020 Griechenland Risikogebiete: Athen und Thessaloniki ab 8. November auf RKI-Liste Das Robert Koch-Institut hat am 6. November neue Risikogebiete angekündigt. Ab dem 8. November stehen weitere Regionen in Griechenland auf der Liste, betroffen sind auch Athen und Thessaloniki. Das Robert Koch-Institut hat am 6. November neue Risikogebiete angekündigt. Ab dem 8. November stehen weitere Regionen in Griechenland auf der Liste, betroffen sind auch Athen und Thessaloniki.

06.11.2020 Großbritannien verhängt Quarantäne für Deutsche Großbritannien hat Deutschland von seiner Liste der sicheren Länder bezüglich der Corona-Infektionslage gestrichen. Damit gilt ab Samstag eine Quarantänepflicht bei der Einreise. Großbritannien hat Deutschland von seiner Liste der sicheren Länder bezüglich der Corona-Infektionslage gestrichen. Damit gilt ab Samstag eine Quarantänepflicht bei der Einreise.

06.11.2020 Zypern führt nächtliche Ausgangssperre ein Zypern verhängt ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt landesweit zwischen 23 und 5 Uhr, eine Aufhebung ist frühestens für Dezember geplant. Zypern verhängt ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt landesweit zwischen 23 und 5 Uhr, eine Aufhebung ist frühestens für Dezember geplant.