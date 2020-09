Italien: Sizilien setzt auf Corona-Test bei Einreise und Maskenpflicht im Freien

München, 28.09.2020 | 13:11 | soe

Sizilien ergreift strengere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Künftig sollen sich alle aus dem Ausland auf die italienische Insel einreisenden Personen verpflichtend einem Corona-Schnelltest unterziehen, wie das Touristikportal FVW berichtet. Zudem gilt ab dem 30. September eine Maskenpflicht im Freien.



Sizilien fordert künftig einen Corona-Test bei der Einreise aus dem Ausland und verschärft die Maskenpflicht.

Gemäß der strengen Richtlinien muss der Mund-Nase-Schutz auf Sizilien im Freien immer dann getragen werden, sobald sich ein fremder Mensch in der Nähe befindet. Die Vorgabe umfasst alle Personen ab sechs Jahren und soll zunächst bis zum 30. Oktober in Kraft bleiben. Ebenso lange gilt auch die angekündigte Verpflichtung zu einem Corona-Schnelltest für alle Einreisenden, die sich aus dem Ausland direkt auf die Mittelmeerinsel begeben. Diese sollen direkt an den Ankunftshäfen beziehungsweise -flughäfen durchgeführt werden. Zusätzlich ist eine Anmeldung auf der Website der Region oder beim Arzt gefordert.Zuletzt hatte die italienische Insel Sardinien Mitte September versucht, einen Corona-Test bei der Einreise zur Pflicht zu machen. Diese Regelung hob das Verwaltungsgericht in der sardischen Hauptstadt Cagliari jedoch wieder auf . Die italienische Landesregierung hatte dagegen Einspruch erhoben, da sie die Reisefreiheit innerhalb Italiens gefährdet sah. Auf Sizilien soll die Testpflicht jedoch nicht für Personen gelten, die sich bereits in Italien befinden und aus einer anderen Region des Landes auf die Insel reisen.