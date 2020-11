Kanaren-Urlaub: TUI bietet Corona-Schnelltest für zuhause

München, 10.11.2020 | 08:39 | soe

TUI vermittelt Kunden, die auf den Kanaren Urlaub machen wollen, Corona-Schnelltests für zuhause. Damit kann der Test, den die Kanaren ab dem Wochenende von Touristen fordern, selbstständig durchgeführt werden. Die korrekte Nutzung des Test-Sets wird den Urlaubern in einem Online-Termin durch medizinisches Personal erklärt.



Touristen mit einer geplanten Reise wird die Einhaltung der Corona-Testpflicht auf den Kanaren auf diese Weise erleichtert. Das Angebot des Corona-Schnelltest-Kits von TUI ist kostenpflichtig und wird mit den Daten zu einer kurzen Online-Einweisung durch medizinisches Personal geliefert. Das Ergebnis des Antigen-Tests, der von den Kanaren anerkannt wird, erhalten die Kunden als PDF-Datei per E-Mail. Zu beachten ist, dass das Testergebnis bei der Ankunft auf den Kanarischen Inseln nicht älter als 72 Stunden sein darf.Die Kanaren konnten ihre Infektionslage erfolgreich stabilisieren und gelten seit dem 22. Oktober nicht mehr als Corona-Risikogebiet . Zur Erhaltung des niedrigen Inzidenzwertes wurden umfangreiche Hygienemaßnahmen erlassen, darunter die neue Testpflicht . Ab dem 14. November müssen Urlauber ab einem Alter von sechs Jahren beim Check-in in eine touristische Unterkunft ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Andernfalls sind die Hotels dazu angehalten, den Zutritt zu verwehren. Wer den Test nicht vor der Anreise durchführen lässt, kann dies auch auf den Kanarischen Inseln in speziellen Teststationen nachholen.