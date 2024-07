Via dell’Amore in der Cinque Terre wiedereröffnet

München, 30.07.2024 | 11:06 | spi

Die Via dell’Amore in der italienischen Region Cinque Terre ist nach zwölfjähriger Sanierung wieder eröffnet worden. Wer auf dem „Weg der Liebe“ wandeln will, muss laut der britischen Tageszeitung „Guardian“ künftig 15 Euro pro Person bezahlen. Der rund 900 Meter lange Wanderweg gilt wegen seiner malerischen Lage am Meer und der legendären Liebesgeschichte um seine Entstehung als eines der romantischsten Reiseziele Italiens.



Ab August 2024 dürfen auch Reisende wieder auf der Via dell’Amore wandern. italienischen Riviera. Nach einem Erdrutsch im Jahr 2012 war die beliebte Route zwölf Jahre lang wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ab sofort können Einheimische wieder auf der Via dell’Amore flanieren, Reisende ab August 2024.



Eintrittsgebühr soll Besucherandrang reduzieren



War der Zugang zur Via dell’Amore vor der Sanierung noch kostenlos, verlangt die Gemeinde künftig 15 Euro pro Person. Damit sollen zum einen die Kosten der Arbeiten gedeckt werden, die sich laut Guardian auf 22 Millionen Euro belaufen. Zum anderen soll der Preis den Besucherandrang möglichst gering halten. Außerdem ist es ab sofort verboten, Namen oder Liebesbotschaften in die Felswände zu ritzen.



Die Geschichte der Via dell’Amore: Liebe auf dem zweiten Blick



Insgesamt 48 Wanderwege verbinden die fünf Dörfer der Cinque Terre. Der Legende nach wurde die Via dell'Amore in den 1920er Jahren angelegt, um Verliebte aus verschiedenen Dörfern zusammenzubringen. Der wahre Grund für die Entstehung des Küstenweges liegt jedoch woanders: Die Arbeiter brauchten eine alternative Route, um Produktionsgüter zwischen den Dörfern zu transportieren.

30.07.2024 Spanien: Wegen Portugiesische Galeere mehrere Strände in Katalonien gesperrt In der spanischen Region Katalonien wurden mehrere Strände wegen Sichtungen der Portugiesischen Galeere gesperrt. Der Stich des giftigen Tiers kann zu schweren allergischen Reaktionen führen. In der spanischen Region Katalonien wurden mehrere Strände wegen Sichtungen der Portugiesischen Galeere gesperrt. Der Stich des giftigen Tiers kann zu schweren allergischen Reaktionen führen.

30.07.2024 Reiseinfos kompakt: Vulkan-, Erdbeben- und Waldbrand-Warnungen auf einen Blick In vielen Urlaubsregionen sind extreme Naturereignisse nicht auszuschließen. Das Deutsche GeoForschungsZentrum und Google Maps bieten hilfreiche und aktuelle Informationen. In vielen Urlaubsregionen sind extreme Naturereignisse nicht auszuschließen. Das Deutsche GeoForschungsZentrum und Google Maps bieten hilfreiche und aktuelle Informationen.

29.07.2024 Kanada: Waldbrand im Jasper-Nationalpark und weiteren Gebieten Rund 20.000 Menschen mussten aus dem Gebiet des Jasper Nationalparks evakuiert werden. Auch in Kalifornien hat die Waldbrandsaison aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr früh begonnen. Rund 20.000 Menschen mussten aus dem Gebiet des Jasper Nationalparks evakuiert werden. Auch in Kalifornien hat die Waldbrandsaison aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr früh begonnen.

29.07.2024 UNESCO-Welterbe: Schwerin und Herrnhut freuen sich über Titel Herrnhut und das Schweriner Residenzensemble wurden von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Beide Städte sehen darin große Chancen für den Tourismus. Herrnhut und das Schweriner Residenzensemble wurden von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Beide Städte sehen darin große Chancen für den Tourismus.