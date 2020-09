Winterurlaub 2020: Österreich will Skigebiete öffnen

München, 09.09.2020 | 08:26 | soe

Österreich plant auch in der Wintersportsaison 2020/2021 mit touristischem Betrieb in seinen Skigebieten. Wie Kanzler Sebastian Kurz mitteilte, sollen Wintertourismus und Skisport auch während der Corona-Pandemie möglich sein. Ein entsprechendes Konzept für die konkrete Umsetzung befindet sich derzeit in Arbeit.



Nach Aussage des österreichischen Kanzlers seien viele Arbeitsplätze vom Wintertourismus abhängig, er mache in Österreich einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor aus. Ziel sei es laut Kurz, in allen Bereichen ein so normales Leben wie möglich zu führen. Ausfallen werden in dieser Saison jedoch die Après-Ski-Partys in der üblichen Form. Sie hatten Anfang 2020 in Ischgl stark zur Verbreitung des Coronavirus in Europa beigetragen.Österreich erlaubt schon seit dem 4. Juni wieder die Einreise ausländischer Touristen aus Staaten, die nicht als Risikogebiet eingestuft werden. Die Alpenrepublik hat zur Eindämmung der Pandemie verschiedene Maßnahmen ergriffen, so gilt landesweit eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln . Urlauber, die mit dem Auto aus Risikogebieten wie beispielsweise der kroatischen Region Zadar in ihre Heimat zurückkehren und dabei Österreich durchqueren, dürfen dabei keine Zwischenstopps in dem Land einlegen.