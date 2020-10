Neue Risikogebiete: Reisewarnung für Tunesien, Rumänien und weitere Gebiete

München, 07.10.2020 | 20:14 | lvo

Das Robert Koch-Institut hat aufgrund der aktuellen Infektionszahlen seine Liste an Corona-Risikogebieten erweitert. Neu hinzugekommen sind am Mittwochabend das bei Urlaubern beliebte Tunesien sowie Jordanien, Georgien, Rumänien und einige Gebiete in weiteren Staaten. Laut der neuen Regelung vom 1. Oktober gelten für die Risikogebiete automatisch Reisewarnungen. Rückkehrer aus den betroffenen Regionen müssen sich einem COVID-19-Test unterziehen und gegebenenfalls in Quarantäne.



Tunesien gilt seit dem 7. Oktober als Corona-Risikogebiet.



Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Urlauber sollten jedoch beachten, dass nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet zwingend ein Corona-Test erforderlich ist. Neu auf der Liste der Risikogebiete sind neben den gesamten Staaten Georgien, Jordanien, Rumänien und Tunesien einzelne Regionen verschiedener Länder. Das sind die bulgarische Oblast Targowischte, die kroatischen Gespanschaften Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka und Krapinsko-zagorska županija, der Verwaltungsbezirk Kaunas in Litauen, die niederländische Provinz Limburg, die Regionen Zilina, Prešov, Bratislava, Nitra und Trnava in der Slowakei, die slowenischen Regionen Zasavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska, und Savinjska sowie die Regionen/Komitate Nógrád, Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom und Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn. Nicht mehr als Risikogebiete gelten die französische Insel Korsika und die kroatische Gespanschaft Brodsko-Posavska.Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Urlauber sollten jedoch beachten, dass nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet zwingend ein Corona-Test erforderlich ist. Ab dem 15. Oktober gelten neue Bestimmungen, Reisende müssen dann für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen und den Regelungen vor Ort in den beliebtesten Urlaubsländern Europas und weltweit lesen Sie stets aktuell auf unserer Übersichtsseite

Weitere Nachrichten über Reisen

07.10.2020 Risikogebiete in Deutschland: Bundesländer verlangen Corona-Tests Laut einer neuen Regelung können künftig auch für innerdeutsche Reisen Corona-Tests verlangt werden, sofern Urlauber aus einem Corona-Hotspot kommen. Welche Bundesländer sich beteiligen, lesen Sie hier. Laut einer neuen Regelung können künftig auch für innerdeutsche Reisen Corona-Tests verlangt werden, sofern Urlauber aus einem Corona-Hotspot kommen. Welche Bundesländer sich beteiligen, lesen Sie hier.

07.10.2020 Hurrikan Delta nimmt Kurs auf Mexiko Mexiko wappnet sich für das Eintreffen des Hurrikans Delta. Der Wirbelsturm soll in Kürze die Halbinsel Yucatán erreichen und später in Richtung der USA ziehen. Mexiko wappnet sich für das Eintreffen des Hurrikans Delta. Der Wirbelsturm soll in Kürze die Halbinsel Yucatán erreichen und später in Richtung der USA ziehen.

07.10.2020 Reise-Ampel: Gemeinsame Corona-Karte nimmt Form an Die EU-Staaten planen eine gemeinsame Corona-Karte mit abgestimmten Kriterien. So soll das Infektionsgeschehen aller Länder einheitlich dargestellt werden. Die EU-Staaten planen eine gemeinsame Corona-Karte mit abgestimmten Kriterien. So soll das Infektionsgeschehen aller Länder einheitlich dargestellt werden.

05.10.2020 Einreise: Lettland hebt Schwellenwert für Quarantänepflicht an Lettland lockert die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen. Besucher aus Deutschland profitieren jedoch vorerst nicht von den neuen Regelungen. Lettland lockert die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen. Besucher aus Deutschland profitieren jedoch vorerst nicht von den neuen Regelungen.