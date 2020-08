Finnland beschränkt Einreise für Deutsche

München, 20.08.2020 | 09:31 | soe

Finnland führt erneut Einreisebeschränkungen für deutsche Staatsbürger ein. Ab dem 24. August müssen sich Einreisende aus Deutschland sowie aus weiteren europäischen Ländern wieder für 14 Tage in Quarantäne begeben, wenn sie die Grenze zu Finnland überqueren. Nicht notwendige, rein touristische Reisen sind dann nicht mehr gestattet. Der Grund sind gestiegene Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus.



Für deutsche Urlauber gelten ab dem 24. August wieder striktere Auflagen bei der Einreise nach Finnland.

Zusätzlich zur neuen Quarantänepflicht führt Finnland auch wieder Grenzkontrollen für die als nicht mehr sicher eingestuften Länder ein. Neben Deutschland gehören Dänemark, Griechenland, Island, Malta und Norwegen dazu. Für Einreisende aus Belgien und den Niederlanden waren bereits zuvor wieder strengere Auflagen erlassen worden. Als Grenzwert legt Finnland die Zahl von maximal acht Infektionsfällen je 100.000 Einwohner binnen zwei Wochen zugrunde. Der Staat selbst verzeichnet eine der niedrigsten Neuinfektionsraten in ganz Europa.Weitere Beschränkungen gibt es auch in Südeuropa. Griechenland reagiert auf die steigenden Infektionszahlen in mehreren Regionen mit verschärften Corona-Regeln. So dürfen auf der Urlaubsinsel Mykonos sowie auf der Halbinsel Chalkidiki vom 21. bis zunächst zum 31. August keine Partys, Wochenmärkte und religiösen Feste mehr stattfinden. Für Bars und Tavernen gilt eine Sperrstunde um Mitternacht, zudem dürfen sich nicht mehr als neun Personen zu Versammlungen zusammenfinden.