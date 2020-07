England schafft Quarantänepflicht für Deutsche ab

München, 03.07.2020 | 10:33 | soe

England vereinfacht nach übereinstimmenden Medienberichten die Einreise für Urlauber aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Ab dem 10. Juli müssen sich Besucher aus diesen Staaten nicht mehr nach dem Grenzübertritt der bislang vorgeschriebenen 14-tägigen Isolation unterziehen, die als Vorsichtmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeführt worden war. Die Lockerung gilt allerdings nicht für das übrige Vereinigte Königreich.



Urlauber aus Deutschland dürfen ab dem 10. Juli wieder ohne Quarantäne nach England einreisen.

Nach Aussage des britischen Verkehrsministers Grant Shapps soll die Quarantänevorschrift für die Landesteile Wales, Schottland und Nordirland zunächst erhalten bleiben, lediglich das englische Staatsgebiet ist ab Mitte Juli wieder ohne Isolationszeit bereisbar. Das deutsche Auswärtige Amt warnt derzeit aufgrund der bislang geltenden Quarantänepflicht noch vor Reisen nach Großbritannien. Mit deren Aufhebung hofft die britische Regierung, dass die profitierenden Staaten im Gegenzug auch britischen Urlaubern wieder die Einreise erleichtern.Die anstehende Lockerung war am frühen Freitagmorgen bekanntgegeben worden, im Laufe des Tages soll eine Liste mit weiteren Nationen veröffentlicht werden, deren Staatsbürger wieder ohne Quarantäne nach England einreisen dürfen. Zeitgleich entfällt auch die Selbstisolationspflicht für Engländer, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückkehren. Ab dem 4. Juli sollen mehrere Vorsichtsmaßnahmen in England weniger strikt ausfallen, so öffnen zahlreiche gastronomische und kulturelle Einrichtungen wie Pubs, Museen sowie Kinos wieder für Gäste.