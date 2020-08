England nimmt einige Lockerungen zurück

München, 03.08.2020 | 10:03 | soe

In England müssen einige bereits erfolgte Lockerungsmaßnahmen der Corona-Vorschriften wieder zurückgenommen werden. Wie der britische Premierminister Boris Johnson vor der Presse verkündete, sei diese schnelle Reaktion durch steigende Infektionszahlen nötig geworden. Die Lockerungen sollen sich nun nach einem Bericht des Touristikportals FVW um mindestens zwei Wochen verzögern.



Ursprünglich war geplant, dass ab dem 1. August wieder Hochzeitsfeste in kleinem Rahmen erlaubt werden sollten. Zudem sollten Spielcasinos wieder öffnen dürfen. Diese Genehmigungen treten nun frühestens Mitte August in Kraft. Des Weiteren soll demnächst eine Maskenpflicht in Englands Kinosälen eingeführt werden. Besonders die Region um Manchester verzeichnet eine sich verschlechternde Infektionslage. Aus diesem Grund wurden die Schutzvorschriften dort noch verschärft und verbieten nun die Zusammenkunft verschiedener Haushalte in geschlossenen Räumen, Pubs, Restaurants sowie privaten Gärten.Um die steigenden Neuinfektionen unter Kontrolle zu bringen, kündigte Großbritannien am 3. August die Einführung von Corona-Schnelltests an. Nach Aussage des britischen Gesundheitsministers handelt es sich um zwei verschiedene Arten von Tests, die binnen 90 Minuten zuverlässige Ergebnisse liefern sollen. In der zweiten Augustwoche soll die Testausrüstung Gesundheitseinrichtungen und Laboren zur Verfügung gestellt werden.