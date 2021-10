Fidschi öffnet für Urlauber ab 1. Dezember

München, 12.10.2021 | 09:59 | rpr

Nach anderthalbjähriger Grenzschließung empfängt Fidschi noch zum Jahresende internationale Touristen. Wie das Nachrichtenportal Reise vor9 berichtet, öffnet der Inselstaat für ausgewählte Länder – darunter Deutschland – zum 1. Dezember die Grenzen für gegen das Coronavirus geimpfte Reisende. Nach Einreise unterliegen Urlauber keiner Quarantänepflicht, dennoch werden zusätzliche Corona-Tests gefordert.



Ab dem 1. Dezember ist ein Urlaub für geimpfte Reisende auf Fidschi möglich.

Bereits Mitte September kündigte die Regierung Fidschis Pläne für eine touristische Öffnung des Inselstaates für ausländische Reisende an. Dies wurde jedoch unter die Voraussetzung gestellt, dass bis Anfang November dieses Jahres 80 Prozent der Gesamtbevölkerung Fidschis über einen vollständigen Impfschutz verfügen. Dieses Ziel wurde nun schon erreicht: Nach Informationen des Gesundheitsministeriums Fidschis beläuft sich die Impfquote des Landes mit Stand zum 10. Oktober 2021 auf 80,3 Prozent.Nach Informationen der offiziellen Tourismushomepage Fidschis wird ein Urlaub in dem Inselstaat nur Reisenden aus ausgewählten Ländern mit ähnlich hoher Impfquote gestattet. Neben Deutschland befinden sich unter anderem auch die europäischen Länder Großbritannien, Frankreich, Spanien und die Schweiz darunter. Reisende aus den zur Einreise berechtigen Ländern benötigen für einen Urlaub auf den Inseln einen vollständigen Impfschutz, darüber hinaus müssen Personen ab zwölf Jahren vor Abflug einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Ungeimpfte Kinder unter 18 Jahren dürfen in Begleitung vollständig geimpfter Elternteile oder Erziehungsberechtigter jedoch frei einreisen. Darüber hinaus müssen Reisende die Kontaktverfolgungsapp careFIJI herunterladen und einen Antigen-Schnelltest nach Ankunft in der touristischen Unterkunft durchführen.Um Reisenden den bestmöglichen Sicherheitsstandard während des Aufenthalts in dem Inselstaat zu gewährleisten, wurde das Care Fiji Commitment ins Leben gerufen. Dieses orientiert sich an den von der WHO genehmigten Sicherheits- und Hygieneprotokollen. Zahlreiche Hotel- und Tourismusdienstleister auf Fidschi haben sich diesem Programm angeschlossen. Dieses verlangt, dass auch das Personal der teilnehmenden Tourismusbetriebe über einen vollständigen Impfschutz verfügt, ebenso ist im Rahmen des Programms ein kontaktarmer Check-in mittels QR-Code in die Unterkünfte möglich. Auch Reisende werden dazu aufgefordert, sich an die Sicherheits- und Hygieneauflagen des Inselstaates zu halten: Demnach besteht im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot von zwei Metern.