Frankreich: Sturm- und Gewitterwarnung bis 11. Mai

München, 10.05.2021 | 09:20 | cge

In Teilen Frankreichs werden vom 9. bis zum 11. Mai 2021 schwere Gewitter erwartet, französische Behörden haben die Wetterwarnstufe Orange verhängt. Betroffen sind die Regionen Nouvelle-Aquitaine, Okzitanien und Auvergne-Rhônes-Alpes. Dies berichtet das internationale Informationsportal Garda.



Für einige Regionen Frankreichs wurde bis zum 11. Mai eine Gewitterwarnung verhängt. (Symbolbild)

Die schweren Gewitter bringen Starkregen und starke Windböen mit sich. Infolgedessen kann es zu sporadischen Stromausfällen in den betroffenen Gebieten Frankreichs kommen. Die zuständigen Behörden könnten die Wetterwarnungen darüber hinaus im Laufe des Tages erweitern. Reisende in den betroffenen Regionen sollten sich somit regelmäßig über die Gewittersituation informieren und sich gegebenenfalls schützen.Bis zum 11. Mai 2021 kann es aufgrund der Wettersituation in den Gebieten im Süden Frankreichs zu Störungen im Luftverkehr und auch am Boden kommen. An regionalen Flughäfen in den Unwetterregionen sollte daher mit Flugverspätungen oder Flugausfällen gerechnet werden. Für Flugreisende ist es demnach ratsam, mit den Auswirkungen der Gewitter zu planen und sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über aktuelle Entwicklungen zu informieren.Die angekündigten Gewitter können außerdem zu Verzögerungen im Verkehr auf Land- und Nebenstraßen sowie auf regionalen Autobahnen führen. Es kann zur Schließung einzelner Autobahnabschnitte kommen, falls das Befahren der jeweiligen Strecken eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer birgt. Auch auf Neben- und Landstraßen kann es zu potentiell gefährlichen Fahrbedingungen kommen, da Räumungsdienste zunächst wichtige Straßen bereinigen, welche durch Trümmer oder Hochwasser blockiert wurden. Reisende auf den Straßen in den betroffenen Gebieten Frankreichs sollten sich vor Fahrtantritt über den Zustand der Straßen informieren. Insbesondere für Fahrten in Ziele, die nur über ländlichere Straßen erreicht werden können, sollte mehr Zeit eingeplant werden.