Jamaika öffnet für Urlauber

München, 10.06.2020 | 08:53 | lvo

Ein weiteres Land beendet die durch die Corona-Pandemie bedingte Abschirmung. Jamaika öffnet die Grenzen ab dem 15. Juni. Damit können auch internationale Urlauber wieder in den Karibikstaat einreisen.



Ab dem 15. Juni dürfen Besucher wieder nach Jamaika einreisen.

Laut Auswärtigem Amt öffnen die Landes- und Seegrenzen sowie die Airports in Jamaika bereits ab dem 1. Juni. Bis dahin herrscht ein strenges Einreiseverbot. Wenn internationale Besucher ab Mitte Juni wieder einreisen dürfen, ist weiterhin mit strengen Richtlinien zu rechnen. Bei der Ankunft wird die Körpertemperatur gemessen, im gesamten Airport gelten eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken sowie Abstandsregelungen. Maskenpflicht und Mindestabstände werden zudem auf den Hotelaufenthalt ausgeweitet. Lediglich Aktivitäten im Wasser sind davon ausgenommen.Derzeit gilt in Jamaika noch eine nächtliche Ausgangssperre. Wann diese aufgehoben wird, ist zunächst nicht klar. Auch, ob seitens der Bundesregierung eine Reise in Staaten außerhalb der EU empfohlen wird, ist derzeit noch in der Diskussion: Medienberichten vom 10. Juni zufolge erwägt die Bundesregierung eine Verlängerung der Reisewarnung für Nicht-EU-Staaten bis zum 31. August.