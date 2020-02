Mallorca: Cala d'Or zu aufstrebendem Urlaubsort gekürt

München, 28.02.2020 | 09:33 | soe

Der Ferienort Cala d’Or auf Mallorca hat es im Ranking der „aufstrebenden Urlaubsorte“ des Reiseportals Tripadvisor unter die Top 20 weltweit geschafft. Die Küstenstadt landete nach einem Bericht des Mallorcamagazins in der Aufstellung auf Platz 18. Bei der Bestenliste handelt es sich um eine Rubrik der jährlich verliehenen Traveller’s Choice Awards.



Der spanische Küstenort Cala d'Or gehört zu den Top 20 der aufstrebenden Reiseziele weltweit im Jahr 2020.

Mit der Platzierung vertritt Cala d’Or das Reiseland Spanien als einzige Destination auf den ersten 20 Rängen. Begründet wird die Auswahl mit der großen Familienfreundlichkeit des Küstenortes, der neben seichten Badebuchten vor allem durch eine entspannte Atmosphäre punktet. Damit bietet Cala d’Or eine ruhige Alternative zu belebten Resort-Zielen. Zudem erwarten Urlauber zahlreiche Sonnenstunden und viele Ausflugsmöglichkeiten in die bewaldete Natur der Umgebung.Angeführt wird das Ranking der aufstrebenden Reiseziele von der russischen Exklave Kaliningrad an der Ostsee. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Saranda in Albanien und die libanesische Metropole Beirut. Mit der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern behauptet sich auch ein deutsches Reiseziel auf den vorderen Listenplätzen. Deutschlands größte Insel schafft es mit Traumstränden, Kreidefelsen und den beliebten Seebädern auf Rang sechs.