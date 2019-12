Mallorca bekommt neuen Hundestrand in Sóller

München, 23.12.2019 | 09:35 | lvo

Hundehalter oder Urlauber, die mit ihrem Vierbeiner nach Mallorca reisen, können sich freuen: Die beliebte Insel richtet sich besser auf die Bedürfnisse von Mensch und Tier ein. Wie die Mallorcazeitung berichtete, entsteht in der Gemeinde Sóller ein Hundestrand. Dieser soll voraussichtlich an der Playa del Mónaco eingerichtet werden.



Die Gemeinde Sóller auf Mallorca will einen neuen Hundestrand einrichten (Symbolfoto).

Demnach will die Gemeinde insbesondere in den Wintermonaten Hunde auf einem bestimmten Strandabschnitt erlauben. Dafür ist die Playa del Mónaco im Gespräch. Sie soll künftig zwischen November und Januar für die Vierbeiner zum Auslauf dienen. Dafür wird es Beschilderungen sowie Mülltütchen für die Hinterlassenschaften der Tiere geben. Auch Reiter sollen den Strandabschnitt für Ausritte mit dem Pferd nutzen dürfen.An der beliebten Cala Millor hingegen gibt es andere Probleme, wie das Magazin Reisereporter berichtet. Demnach leidet der Strand extrem unter den Witterungsbedingungen. Stürme, Wind und Wellen haben laut dem Bericht im Jahr 2018 11.400 Kubikmeter Sand von dem Strand im Osten Mallorcas abgetragen und diesen um 15 Meter schmaler gemacht. Die Gemeinde Son Servera plant daher nun Investitionen in ein Küstenschutzprojekt. 70.000 Euro sollen fließen, um der beliebten Cala Millor mehr Schutz zu bieten. Das Vorhaben muss jedoch erst von der Küstenschutzbehörde genehmigt werden.