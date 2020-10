Mallorca baut Straßenbahn zu Flughafen und Strand

München, 21.10.2020 | 14:39 | soe

Mallorca plant eine bedeutende Erweiterung des Straßenbahnnetzes in der Inselhauptstadt Palma. Nach übereinstimmenden Berichten der Lokalmedien soll das Stadtzentrum von Palma de Mallorca künftig sowohl mit dem Flughafen, als auch mit der Playa de Palma per Tram verbunden werden. Finanziert wird das Großprojekt durch EU-Fördergelder.



Die neue Linie der Straßenbahn soll in die eine Richtung ab dem Zentrum der Inselhauptstadt zum Stranddistrikt der Playa de Palma sowie zum Flughafen de Son Sant Joan führen. In die Gegenrichtung können Inselbewohner und Besucher von der Plaça d'Espanya zum Krankenhau Son Espases fahren. Auf der neuen Strecke müssen die Gleise allerdings nicht komplett neu verlegt werden, nach Plänen der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol kann die Tram einen Teil der Gleise des Sóller-Zuges nutzen.Die Finanzierung des Verkehrsprojektes soll aus Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation“ erfolgen. Diese werden darüber hinaus noch weiteren Investitionen auf den Balearen zugutekommen, so sind der Ausbau alternativer Energien, Wasserschutz-Projekte sowie die Förderung von Elektroautos und öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen. Außerdem soll der Archipel acht neue Bildungszentren erhalten. Insgesamt plant die Balearenregierung ein deutlich erhöhtes Budget für öffentliche Ausgaben.