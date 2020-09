Ohne Quarantäne vor Ort: Urlaub in Namibia ist wieder möglich

München, 11.09.2020 | 10:11 | soe

Urlaub in Namibia rückt wieder in greifbare Nähe: Seit Anfang September dürfen Touristen wieder über den Flughafen Windhoek in das westafrikanische Land einreisen, ab dem 11. September ersetzt eine Sonderregelung die bislang vorgeschriebene Quarantäne vor Ort. Es gilt jedoch die Verpflichtung zu einem COVID-19-Test.



Vom 11. September an dürfen ausländische Urlauber am Flughafen Windhoek einreisen, ohne sich direkt danach in Quarantäne zu begeben. Voraussetzung ist der Nachweis über eine gebuchte Unterkunft im Land sowie die Vorlage eines negativen PCR-Tests, der maximal 72 Stunden alt ist. Touristen dürfen unter diesen Gegebenheiten ihre Reise antreten und in die gebuchte Unterkunft einchecken. Am fünften Tag nach der Einreise muss ein zweiter Corona-Test durchgeführt werden, hierfür stehen nach Aussage des namibischen Tourismusministers überall im Land Möglichkeiten zur Verfügung.Die Urlauber sind verpflichtet, sich zwei Tage nach dem Wiederholungstest für die Übermittlung des Ergebnisses bereitzuhalten. Fällt dieser ebenfalls negativ aus, steht einer Fortsetzung des Urlaubs nichts im Wege. Bei einem positiven Ergebnis muss sich der Infizierte auf eigene Kosten in eine staatliche Isolierung begeben. Das Auswärtige Amt warnt noch bis mindestens zum 30. September vor nicht notwendigen, touristischen Aufenthalten in Namibia, anschließend soll es anstelle der pauschalen Reisewarnung differenzierte Bewertungen aller Staaten außerhalb der EU sowie des Schengen-Raums geben.