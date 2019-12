Naturschutz macht 2019 weltweit Schritt nach vorn

München, 27.12.2019 | 13:19 | soe

Die Themen Klima- und Umweltschutz beherrschten im Jahr 2019 die Schlagzeilen und bei allem Nachholbedarf gab es durchaus zahlreiche Erfolge, die überall auf der Welt für die Natur verbucht werden konnten. So gibt es in Südamerika bald weniger Waldrodungen für die Anlage von Palmölplantagen, in den Niederlanden wurden fünf künstliche Inseln für mehr Artenvielfalt geschaffen und ein neuartiger Tauchroboter legt am Great Barrier Reef einen Korallen-Kindergarten an. Ein kleiner Überblick zu den guten Nachrichten des Jahres in Sachen Naturschutz.



Im Jahr 2019 wurden überall auf der Welt Erfolge im Naturschutz erzielt.

In Europa trägt ein langfristiges Naturschutzprojekt schon erste Früchte: Die Niederlande legen seit 2017 im Markermeer mehrere künstliche Inseln an, um den Lebensraum für verschiedene Spezies zu erweitern. Inzwischen haben sich dort bereits 127 Pflanzenarten und 30.000 Vögel angesiedelt.



Am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens soll hingegen eine bereits ansässige Spezies gerettet werden. Um die bedrohten Korallen wiederaufzuforsten, verteilt seit 2019 eine Tauchdrohne namens LarvalBot nachgezüchtete Jungkorallen an geschädigten Riffgebieten. Auf diese Weise soll sich bereits innerhalb weniger Jahre die bedrohte Korallenlandschaft signifikant erholen.



Im August 2019 verpflichtete sich die Vereinigung der peruanischen Palmölproduzenten Junpalma zu mehr Nachhaltigkeit bei der Produktion von Palmöl bis zum Jahr 2021. Dies umfasst unter anderem den Verzicht auf die Rodung der Regenwälder, um Palmölplantagen anzulegen. Abgesichert wird das Versprechen durch die peruanische Regierung und die US-amerikanische Umweltschutzorganisation National Wildlife Federation.In Europa trägt ein langfristiges Naturschutzprojekt schon erste Früchte: Die Niederlande legen seit 2017 im Markermeer mehrere künstliche Inseln an, um den Lebensraum für verschiedene Spezies zu erweitern. Inzwischen haben sich dort bereits 127 Pflanzenarten und 30.000 Vögel angesiedelt.Am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens soll hingegen eine bereits ansässige Spezies gerettet werden. Um die bedrohten Korallen wiederaufzuforsten, verteilt seit 2019 eine Tauchdrohne namens LarvalBot nachgezüchtete Jungkorallen an geschädigten Riffgebieten. Auf diese Weise soll sich bereits innerhalb weniger Jahre die bedrohte Korallenlandschaft signifikant erholen.

Weitere Nachrichten über Reisen

27.12.2019 Notstand auf den Galápagos-Inseln Nach einem Schiffsunfall vor den Galápagos-Inseln droht dem Ökosystem eine Naturkatastrophe. Auslaufender Dieselkraftstoff könnte verheerende Schäden anrichten. Nach einem Schiffsunfall vor den Galápagos-Inseln droht dem Ökosystem eine Naturkatastrophe. Auslaufender Dieselkraftstoff könnte verheerende Schäden anrichten.

24.12.2019 White Sands wird 60. Nationalpark der USA Das National Monument White Sands wird offiziell zum Nationalpark: Die weiße Sandwüste im US-Bundesstaat New Mexico gilt somit als 60. Nationalpark der Vereinigten Staaten von Amerika. Das National Monument White Sands wird offiziell zum Nationalpark: Die weiße Sandwüste im US-Bundesstaat New Mexico gilt somit als 60. Nationalpark der Vereinigten Staaten von Amerika.

24.12.2019 In Rom wird der öffentliche Nahverkehr mit Plastikflaschen bezahlt Die Vermeidung von Plastikmüll und Findung von Alternativen stand 2019 im Fokus. Das haben sich auch einige Reiseziele gemerkt und bemühen sich um mehr Nachhaltigkeit - mit teils innovativen Konzepten. Die Vermeidung von Plastikmüll und Findung von Alternativen stand 2019 im Fokus. Das haben sich auch einige Reiseziele gemerkt und bemühen sich um mehr Nachhaltigkeit - mit teils innovativen Konzepten.

23.12.2019 Mallorca bekommt neuen Hundestrand in Sóller Mallorca bereitet sich besser auf Urlauber mit Hunden vor. So richtet die Gemeinde Sóller einen neuen Hundestrand ein. Dieser entsteht voraussichtlich an der Playa del Mónaco. Mallorca bereitet sich besser auf Urlauber mit Hunden vor. So richtet die Gemeinde Sóller einen neuen Hundestrand ein. Dieser entsteht voraussichtlich an der Playa del Mónaco.