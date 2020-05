Österreich führt bis Ende Mai Grenzkontrollen durch

München, 07.05.2020 | 10:25 | soe

Österreich verlängert die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Noch bis mindestens zum 31. Mai werden Einreisende auf dem Land- und Luftweg nur bei Einhaltung bestimmter Bedingungen in die Alpenrepublik gelassen, wie das Nachrichtenportal Austrian Aviation berichtet. Ursprünglich wäre die Frist der Kontrollen am 7. Mai ausgelaufen.



Die neu datierte Verordnung betrifft weiterhin die österreichischen Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten Deutschland, Italien, Liechtenstein, der Schweiz, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Auch Grenzübertritte per Flugzeug sind eingeschlossen. Staatsangehörige der Republik Österreich sowie anderer EU-Staaten dürfen weiterhin einreisen, müssen sich jedoch direkt im Anschluss in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Alternativ ist es möglich, ein Gesundheitszeugnis vorzulegen, das nicht älter als vier Tage ist. Bei einem negativ ausfallenden PCR-Test dürfen Einreisende die Quarantäne vorzeitig verlassen.Österreich bereitet sich parallel jedoch auf eine schrittweise Rückkehr in den Tourismus vor. So dürfen Hotels in der Alpenrepublik ab dem 29. Mai wieder einheimische Gäste beherbergen. Schon ab dem 15. Mai ist es Gastronomiebetrieben wieder erlaubt, den Bewirtungsbetrieb aufzunehmen, dabei sind jedoch strenge Hygienevorschriften einzuhalten. Demnach muss das Servicepersonal einen Mundschutz tragen und zwischen den einzelnen Tischeinheiten ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.