Keine Quarantäne mehr bei Reisen nach England und Schottland

München, 10.07.2020 | 09:42 | lvo

Schottland tut es den englischen Nachbarn gleich und hebt die Quarantänepflicht auf. Ab dem 10. Juli müssen sich Reisende in beiden Teilen Großbritanniens nicht mehr in die 14-tägige Isolation begeben. Lediglich in Nordirland und Wales ist sie noch verpflichtend.



Reisende in Schottland müssen sich ab dem 10. Juli nicht mehr in Quarantäne begeben.



Auch andere Urlaubsregionen machen die Einreise leichter. So können auch die beliebten Seychellen im Indischen Ozean ab dem 1. August wieder besucht werden. Touristen müssen dabei vor der Abreise einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Seitens des Auswärtigen Amtes gilt weiterhin eine Reisewarnung für alle Staaten außerhalb der EU und des Schengenraums. Die Aufhebung der Quarantänepflicht gilt für Reisende aus insgesamt 57 Staaten, die eine ähnliche oder geringere Ansteckungsrate aufweisen als Schottland, wie die Regierung am Donnerstag, 9. Juli, mitteilte. Dazu zählt auch Deutschland. Zu beachten bleibt bei Reisen in den Inselstaat, dass Urlauber sich mindestens 48 Stunden vor der Einreise online registrieren müssen.Auch andere Urlaubsregionen machen die Einreise leichter. So können auch die beliebten Seychellen im Indischen Ozean ab dem 1. August wieder besucht werden. Touristen müssen dabei vor der Abreise einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Seitens des Auswärtigen Amtes gilt weiterhin eine Reisewarnung für alle Staaten außerhalb der EU und des Schengenraums.

Weitere Nachrichten über Reisen

10.07.2020 Finnland erlaubt Einreise ab 13. Juli Finnland empfängt ab dem 13. Juli wieder ausländische Besucher. Das nordische Land hebt die Reisebeschränkungen dann für zahlreiche europäische Staaten auf. Finnland empfängt ab dem 13. Juli wieder ausländische Besucher. Das nordische Land hebt die Reisebeschränkungen dann für zahlreiche europäische Staaten auf.

10.07.2020 Mallorca erlässt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit Die balearischen Inseln verschärfen ab dem 13. Juli die Maskenpflicht. Der Mund-Nase-Schutz muss dann fast überall im öffentlichen Raum getragen werden. Die balearischen Inseln verschärfen ab dem 13. Juli die Maskenpflicht. Der Mund-Nase-Schutz muss dann fast überall im öffentlichen Raum getragen werden.

09.07.2020 Ägypten: Urlauber-Hotline für Corona-Infos Urlaubern in Ägypten steht künftig eine Info-Hotline zur Verfügung. Darüber erhalten Touristen sowohl Angaben zu Corona-Regelungen als auch Informationen über Öffnungszeiten und mehr. Urlaubern in Ägypten steht künftig eine Info-Hotline zur Verfügung. Darüber erhalten Touristen sowohl Angaben zu Corona-Regelungen als auch Informationen über Öffnungszeiten und mehr.

08.07.2020 Südsee: Tahiti öffnet ab 15. Juli die Grenzen Das Südseeparadies Tahiti begrüßt ab dem 15. Juli wieder internationale Urlauber. Dann entfällt auch die Quarantänepflicht. Das Südseeparadies Tahiti begrüßt ab dem 15. Juli wieder internationale Urlauber. Dann entfällt auch die Quarantänepflicht.