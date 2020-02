Streik in Londoner U-Bahn am Wochenende

München, 19.02.2020 | 10:42 | soe

Am kommenden Wochenende stehen in der britischen Hauptstadt Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr an. Die als „Tube“ bekannte Londoner U-Bahn verkehrt nur mit ungefähr der Hälfte ihrer normalen Kapazitäten. Grund sind Modernisierungsarbeiten auf vier Linien sowie ein Streik beim Personal der Bakerloo Line.



In der Londoner U-Bahn verkehren vom 21. bis zum 23. Februar nur sechs der elf Linien.

Von den sonst verfügbaren elf U-Bahn-Linien Londons sind während der drei Tage nur noch sechs in Betrieb. Die im Netzplan braun verzeichnete Bakerloo Line, welche das Londoner Stadtzentrum von Südosten nach Nordwesten quert, wird durch einen dreitägigen Streik der Zugführer voraussichtlich komplett entfallen. Damit sind vor allem Pendler betroffen.Die verantwortliche Gewerkschaft National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) will mit der Arbeitskampfmaßnahme gegen eine für März angesetzte Fahrplanänderung protestieren, welche nach Aussage der Arbeitnehmervertreter einen unzumutbaren Zeitdruck für die Fahrer zur Folge hätte. Neben der Bakerloo Line entfallen an diesem Wochenende auch die Linien Circle, District, Hammersmith & City und Metropolitan, da auf ihren Strecken ein neues Signalsystem getestet wird. Die Northern Line verkehrt nicht zwischen den Stationen Moorgate und Kennington.Unannehmlichkeiten durch einen Streik drohen auch am anderen Ende der Welt auf dem australischen Kontinent. Dort wird bereits am Mittwoch, 19. Februar, die regionale Airline Jetstar bestreikt. Im Laufe des Tages will das Personal mehrfach für jeweils zwei Stunden die Arbeit niederlegen. Jetstar hat vorbereitend 47 angesetzte Verbindungen annulliert, weitere Einschränkungen im Flugplan können nicht ausgeschlossen werden.