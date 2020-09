Einreise: Ungarn will Grenze schließen

München, 31.08.2020 | 09:08 | lvo

Ungarn plant eine Schließung der Grenzen. Wie am Freitag bekanntgegeben wurde, sollen ab dem 1. September neue Einreisebestimmungen gelten. Demnach dürfen ausländische Reisende nur noch in Ausnahmefällen ins Land. Dem Auswärtigen Amt liegen jedoch noch keine Details zu der neuen Regelung vor.



Ungarn plant eine Schließung der Grenzen ab dem 1. September.

Die ungarische Regierung hatte am 28. August mitgeteilt, dass ab dem 1. September nur noch ungarische Staatsbürger sowie Ausländer mit einem triftigen Grund einreisen dürfen. Bislang war die Einreise für Deutsche uneingeschränkt möglich. Ungarn hatte alle Herkunftsländer in die Kategorien „grün“ (geringes Risiko), „gelb“ (mittleres Risiko) und „rot“ (hohes Risiko) eingeteilt. Dabei war lediglich Personen aus „roten“ Herkunftsländern die Einreise untersagt.Ungarn verzeichnete zuletzt 132 tägliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die meisten Neuinfektionen seien aufgrund von Ansteckungen im Ausland festgestellt worden, wie Regierungssprecher Gergely Gulyas am Freitag mitteilte. Um dem vorzubeugen, sollen die neuen Einreisebestimmungen greifen.