Venedig: Weniger Passagiere in Gondeln erlaubt

München, 27.07.2020 | 12:25 | lvo

Venedig reduziert die Kapazitäten in den beliebten Gondeln. Bei einer Tour mit der Gondel sind nach einem Bericht des britischen Guardian künftig nur noch fünf Passagiere erlaubt. Hintergrund sind in diesem Fall jedoch nicht Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit, sondern übergewichtige Touristen.



Venedig beschränkt die Zahl der Passagiere in Gondeln auf fünf.



Ursprünglich sollten Tagesbesucher in Venedig ab dem 1. Juli 2020 Eintritt zahlen. Mindestens drei Euro waren für den Aufenthalt in der Lagunenstadt fällig. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Eintrittsgeld jedoch verschoben. Nun soll die Gebühr erst im Sommer 2021 erhoben werden. Die venezianischen Gondolieri hatten sich in der Vergangenheit häufig darüber beklagt, dass die Anzahl übergewichtiger Urlauber in der Lagunenstadt zunehme. Mehr Gewicht im Boot bedeutet für die Bootsfahrer erhöhte Anstrengung. Maximal dürfen daher ab sofort lediglich fünf statt bislang sechs Passagiere in der klassischen Gondel da nolo, die größtenteils für Stadtrundfahrten genutzt wird, mitfahren. In der größeren Gondel da parada, die den Canal Grande überquert, dürfen künftig nur noch zwölf Gäste Platz nehmen. Bislang waren hier 14 Mitfahrer erlaubt.Ursprünglich sollten Tagesbesucher in Venedig ab dem 1. Juli 2020 Eintritt zahlen. Mindestens drei Euro waren für den Aufenthalt in der Lagunenstadt fällig. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Eintrittsgeld jedoch verschoben. Nun soll die Gebühr erst im Sommer 2021 erhoben werden.

