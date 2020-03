Vietnam macht Visum für Deutsche wieder zur Pflicht

München, 10.03.2020 | 09:11 | soe

Vietnam hat am 9. März mit sofortiger Wirkung die Visafreiheit für Reisende aus Deutschland aufgehoben. Damit muss nun wieder vorab bei der vietnamesischen Auslandsvertretung eine Einreisegenehmigung beantragt werden. Wie der Visa Dienst Bonn auf seiner Website mitteilt, wurde die Visumspflicht auch für Staatsbürger aus Großbritannien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Spanien, Finnland und Schweden wiedereingeführt.





Nach Informationen des Visaservice-Dienstleisters können Reisende, die nach Vietnam einreisen möchten, das benötigte Visum vorab online beantragen. Alternativ kann es auch am Einreiseort klassisch in Papierform angefordert werden. Zusätzlich müssen die Einreiseinteressierten eine Gesundheitserklärung abgeben. Bisher durften deutsche Besucher Vietnams das Land bei touristischen Aufenthalten von maximal 14 Tagen ohne Visum betreten. Die visumfreie Einreiseregelung sollte eigentlich bis zum 30. Juni 2021 in Kraft sein.Derzeit kommt es in mehreren Ländern zu Komplikationen bei der Einreise durch Vorsichtsmaßnahmen, die einer Eindämmung des Coronavirus dienen sollen. So erlaubt Israel seit dem 8. März Reisenden aus Deutschland keinen Grenzübertritt mehr, sofern sie keine Möglichkeit einer 14-tgägigen Quarantäne nachweisen können. Die Lufthansa strich daraufhin alle angesetzten Flüge aus Deutschland nach Eilat und Tel Aviv bis Ende März für den restlichen Winterflugplan 2019/2020.