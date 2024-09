Angkor Wat: Ticketverkauf wird vereinfacht

München, 13.09.2024 | 12:35 | spi

Der Ticketverkauf für die berühmte Tempelanlage Angkor Wat in Kambodscha wird ab Oktober 2024 deutlich vereinfacht. Ab dann entfällt die Pflicht, persönliche Informationen und Fotos für einen Tagespass bereitzustellen. Zudem gibt es künftig nur noch eine Ticketkontrolle am Eingang, anstatt der bisherigen vier Kontrollen im Inneren des Tempels. Darüber hinaus werden Tickets ab Oktober auch über Automaten erhältlich sein.



Ab Oktober 2024 wird der Ticketverkauf für Angkor Wat einfacher und digitaler. © CHECK24/Volkmann

Angkor Wat ist für viele Reisende der Höhepunkt ihrer Kambodscha-Erkundung. Bisher mussten internationale Touristinnen und Touristen für ein Tagesticket persönliche Daten wie Nationalität, Geschlecht und ein Portraitfoto einreichen. Im Rahmen einer neuen Tourismus-Initiative hat die kambodschanische Regierung nun beschlossen, das Ticketsystem zu modernisieren und zu vereinfachen.Ab Oktober 2024 können Reisende ein Tagesticket ohne Angabe persönlicher Informationen und ohne die Abgabe eines Fotos erwerben. Die Tickets werden dann auch über Automaten vor Ort angeboten, eine App mit digitaler Bezahlmöglichkeit befindet sich in der Entwicklung. Statt der bisherigen vier Kontrollstationen im Tempel gibt es zukünftig nur noch eine zentrale Kontrolle am Eingang. Auch die um den Hals getragenen Pässe werden durch praktische Armbänder ersetzt.Wer das gesamte Tempelareal in seiner vollen Pracht erkunden möchte, hat die Möglichkeit, Mehrtagestickets für drei oder sieben Tage zu erwerben. Bis Ende 2024 werden für diese Mehrtagestickets noch persönliche Daten und Fotos benötigt. Ab dem 1. Januar 2025 ist zusätzlich geplant, ein neues Ticket einzuführen, das den Zugang zu weiteren Tempeln in Kambodscha ermöglicht.