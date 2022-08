Antigua und Barbuda hebt Corona-Einreisebeschränkungen auf

München, 30.08.2022 | 14:14 | lvo

Antigua und Barbuda hat alle noch bestehenden Einreisebeschränkungen mit Wirkung zum 29. August aufgehoben, wie aus einer Aktualisierung des Auswärtigen Amtes hervorgeht. Einreisende unterliegen somit keinen pandemiespezifischen Auflagen mehr. Lediglich für Kreuzfahrten gelten weiterhin Sonderregeln.



Seit Montag können Reisende wieder ohne Auflagen den Karibikstaat Antigua und Barbuda besuchen. Die nordöstlich in der Karibik gelegene Inselgruppe mit den beiden namensgebenden Hauptinseln hat alle Corona-Einreisebeschränkungen aufgehoben. Wer einreisen möchte, muss nun keinen Impfnachweis mehr erbringen. Vor der Abreise müssen sich Personen zudem nicht mehr um COVID-19-Tests kümmern, das gilt für Geimpfte ebenso wie für Reisende ohne Immunisierung. Letztere mussten zuvor bei Ankunft einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR- oder einen maximal 24 Stunden alten, negativen Antigen-Schnelltest nachweisen.Laut einem Hinweis des Nachrichtenportals Garda können lokale Behörden und Einrichtungen unabhängig von den offiziell geltenden Richtlinien eigene Regeln aufstellen, denen Folge zu leisten ist. So ist es möglich, dass Reisende nach der Ankunft Tests auf eigene Kosten durchführen müssen. Wer zudem COVID-19-Symptome aufweist, unterliegt einer Isolationspflicht. Im Allgemeinen gilt in dem Karibikstaat weiterhin die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an belebten Orten, verpflichtend ist diese jedoch nicht. Auch hierbei ist es möglich, dass private Unternehmen und Einrichtungen eigene Bestimmungen auflegen.Wer Antigua und Barbuda im Rahmen einer Kreuzfahrt bereist, unterliegt gegebenenfalls strengeren Vorgaben. Auch wenn der Karibikstaat keine Einreisebeschränkungen mehr aufweist, gelten auf Kreuzfahrten im Regelfall noch schärfere Richtlinien, um eine Ausbreitung des Coronavirus an Bord zu vermeiden. Bei vielen großen Reedereien gibt es eine Impfpflicht für Passagierinnen und Passagiere ab einem gewissen Alter. Zusätzlich ist vor der Einschiffung oftmals ein Corona-Test verpflichtend, der auch bei Kleinkindern ab zwei oder drei Jahren bereits durchgeführt werden muss.