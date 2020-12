Athen: Akropolis hat neuen Lift für Rollstuhlfahrer

München, 07.12.2020 | 11:17 | soe

Die Akropolis in Athen arbeitet an ihrer barrierefreien Zugänglichkeit. Ab sofort können Besucher, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, das weltberühmte Bauwerk in der griechischen Hauptstadt mit einem speziellen Lift erreichen. Zusätzlich wurde das Gelände der Sehenswürdigkeit mit extra für Rollstühle ausgelegten Wegen versehen.



Die Akropolis in Athen hat einen neuen Lift für Rollstuhlfahrer.

Die neuen Zugangsmöglichkeiten wurden von Kyriakos Motsotakis, dem Premierminister Griechenlands, am 3. Dezember eröffnet. Das Datum markiert den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Der neue Lift sowie die speziell designten Wege sollen den Hügel der Akropolis von nun an für alle Menschen zugänglich machen. Der moderne Aufzug ersetzt dabei den bisherigen Lift, der häufig aufgrund von Fehlfunktionen nicht nutzbar war. Das neue Liftsystem befindet sich an der Nordseite des Akropolis-Hügels und ist Rollstuhlfahrern sowie Personen mit Gehbehinderungen vorbehalten.Oben angekommen, erstreckt sich für alle Besucher ab sofort ein komfortabel ausgebautes Wegenetz über das Gelände der Weltkulturerbestätte. Gehbehinderte Personen und Rollstuhlfahrer können die Akropolis entlang eines 500 Meter langen und vier Meter breiten Netzwerks renovierter, gepflasterter Pfade erkunden. Finanziert wurden die Renovierungsarbeiten sowie der neue Lift von der Alexander-Onassis-Stiftung, die der Reeder Aristoteles Onassis 1975 in Gedenken an seinen Sohn gegründet hatte. Die gemeinnützige Organisation unterstützte auch das neue Beleuchtungssystem der Akropolis, welches die Gebäude der Anlage seit September 2020 bei Dunkelheit in atmosphärisches Licht taucht.Derzeit ist die Akropolis für alle Besucher im Rahmen des zweiten Lockdowns in Griechenland noch gesperrt. Dieser wurde zuletzt bis zum 14. Dezember 2020 verlängert. Sobald die Maßnahmen wieder gelockert werden, soll auch der Hügel der Akropolis wieder für Besucher zugänglich sein.