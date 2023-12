Auslosung zur Fußball-EM 2024: In diesen Städten geht’s rund

München, 06.12.2023 | 08:44 | spi

Die UEFA hat am Wochenende die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausgelost. Damit steht auch fest, wo die 24 Nationalmannschaften an den zehn Spielorten in Deutschland spielen werden. Fans sollten frühzeitig ihre Anreise planen und gegebenenfalls ein Hotelzimmer buchen. Es ist mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen.



Zu Mega-Events wie der EM 2024 steigen die Hotelkosten in den Städten stark an.

Am 14. Juni 2024 eröffnet Deutschland die Fußball-Europameisterschaft gegen Schottland in der Münchner Allianz Arena. Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am 19. Juni in Stuttgart statt. Dort trifft sie auf Ungarn. Das letzte Spiel der Gruppenphase bestreitet Deutschland am 23. Juni in Frankfurt am Main gegen die Schweiz.Auf Schalke kommt es am 20. Juni zum feurigen Klassiker Spanien gegen Italien. Ebenfalls am 20. Juni treten in Frankfurt England und Dänemark zur Neuauflage des EM-Halbfinales 2021 an. Frankreich und die Niederlande machen wohl am 21. Juni in Leipzig den Gruppensieg in der Gruppe D unter sich aus. Das Spitzenspiel der Gruppe F findet am 22. Juni zwischen Portugal und der Türkei statt.Wer eines der begehrten Tickets für ein EM-Spiel ergattert hat, sollte sich möglichst bald um Anreise und Unterkunft kümmern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Übernachtungskosten wie bei anderen Großveranstaltungen steigen. Je näher der Turnierbeginn rückt, desto höher werden die Preise für ein Hotelzimmer. Gleiches gilt für die Anreise mit der Bahn oder dem Flugzeug.