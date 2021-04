Australien: Einreise ohne Quarantäne aus Neuseeland

München, 06.04.2021 | 14:51 | soe

In Australien und Neuseeland kehrt ein weiteres Stück neue Normalität ein. Mit Wirkung zum 19. April wollen beide Staaten die Quarantäne bei der Einreise für die Bürger des jeweils anderen Landes aufheben. Damit werden seit über einem Jahr wieder wechselseitige Besuche möglich.



Seit März 2020 waren die Landesgrenzen Australiens und Neuseelands größtenteils für den Reiseverkehr geschlossen, lediglich Rückreisen zum eigenen Hauptwohnsitz und wenige weitere Ausnahmen galten als erlaubte Gründe für die Einreise. Besonders Neuseeland verfolgte eine strikt regulierte Einreise- und Kontaktverfolgungspolitik mit strengen Hygienemaßnahmen. Mit Erfolg: Der Inselstaat hat die Corona-Pandemie seit längerer Zeit im Griff, die Infektionszahlen liegen bei fast null. In der Folge erlaubten die meisten Bundesstaaten Australiens bereits im Oktober 2020 wieder Einreisen aus Neuseeland ohne Isolationspflicht, nun zieht das Nachbarland nach.Verkündet wurde die Regeländerung am 6. April von der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern. Sie betonte die Bedeutung vor allem für Familien, deren Mitglieder mitunter seit mehr als einem Jahr voneinander getrennt sind. Zudem hob die Ministerin das effektive Vorgehen Australiens und Neuseelands bei auftretenden Virusausbrüchen hervor. So wurde bereits bei einer geringen Anzahl Neuinfektionen das betroffene Gebiet umgehend abgeriegelt und unter einen strengen Lockdown gestellt, wodurch die einzelnen Hotspots stets eingegrenzt und unter Kontrolle gebracht werden konnten. Diesbezüglich sieht Ardern beide Staaten in einer weltweiten Pionierrolle im Umgang mit der Pandemie. Ihr australischer Amtskollege Scott Morrison zeigte sich erfreut über die nun wechselseitig mögliche Einreise ohne Quarantäne und die damit verbundenen positiven Aspekte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt.Passagiere, die aus Australien nach Neuseeland reisen möchten, dürfen sich in den 14 Tagen vor der Abreise ausschließlich auf australischem Boden aufgehalten haben. Zudem müssen sie symptomfrei sein, sich an eine strikte Maskenpflicht halten und den neuseeländischen Behörden Auskunft über den geplanten Aufenthaltsort im Land geben. Sollte es zu einer Änderung der Infektionslage kommen, seien weitere Vorsichtmaßnahmen wie Corona-Tests vor der Abreise oder eine erneute Einstellung des Flugverkehrs möglich.