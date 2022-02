Australien öffnet Grenzen für Urlauber ab 21. Februar

München, 07.02.2022 | 11:21 | soe

Australien hat die baldige Öffnung der Grenzen für internationale Touristen und Touristinnen bekanntgegeben. Ab dem 21. Februar ist die touristische Einreise laut Aussage von Premierminister Scott Morrison wieder gestattet, sofern Reisende eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können. Mitunter bleiben jedoch je nach Bundesstaat Obergrenzen für internationale Ankünfte in Kraft.



Fast zwei Jahre lang hatte Australien im Rahmen seiner strikten Null-COVID-Politik die Grenzen für Ausländer und Ausländerinnen geschlossen gehalten, nun soll sich das binnen zwei Wochen ändern. Wie der australische Premierminister am 7. Februar bekanntgab, müsse nur eine abgeschlossene Impfung nachgewiesen werden, um ab dem 21. Februar als Urlauber oder Urlauberin nach Australien einreisen zu dürfen. Darunter wird derzeit eine doppelte Impfung – im Falle des Präparats von Johnson & Johnson eine einfache Dosis – verstanden. Nach aktuellem Stand soll der Erhalt einer Auffrischungsimpfung keine Bedingung für die Anerkennung eines vollständigen Impfschutzes sein, die australische Impfkommission Atagi behält sich eine entsprechende Änderung jedoch vor.Wer über keinen vollständigen Impfschutz verfügt und dennoch nach Australien reisen will, muss eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Wird diese erteilt, ist nach der Ankunft eine Hotelquarantäne einzuhalten. Für Geimpfte gibt es nach derzeitiger Aussage der Behörden keine weiteren Auflagen für die Einreise. Zu beachten ist jedoch, dass Australiens Bundesstaaten mitunter eigene Regeln für die Einreise haben, welche beispielsweise gewisse Obergrenzen für internationale Ankünfte umfassen. Diese sollen laut Morrison auch weiterhin in Kraft bleiben, sodass sich Urlauber und Urlauberinnen vorab über die für ihre Zielregion geltenden Bestimmungen informieren sollten.Nachdem sich Australien lange Zeit streng vom Rest der Welt abgeschottet und bereits bei kleinsten COVID-Ausbrüchen strikte Lockdown-Maßnahmen verhängt hatte, rückt die Regierung inzwischen von dieser Strategie ab. Die Omikron-Mutation des Coronavirus sorgte im Dezember 2021 für die erste heftige Pandemiewelle mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 2.964,5, weshalb die geschlossenen Grenzen auf lange Sicht keine sinnvolle Maßnahme mehr darstellen. Bei einer Einwohnerzahl von rund 25 Millionen verzeichnete Australien inzwischen insgesamt 2,7 Millionen Infektionsfälle.