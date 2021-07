Neuseeland stoppt Reiseblase mit Australien

München, 27.07.2021 | 14:18 | soe

Neuseeland hat die quarantänefreie Einreise aus Australien für mindestens acht Wochen gestoppt. Seit dem 23. Juli wurde die Reiseblase mit dem Nachbarstaat vorübergehend ausgesetzt, da sich auf dem australischen Kontinent derzeit die Delta-Mutation des Coronavirus verbreitet. Für zurückkehrende Einheimische gibt es eine kulantere Übergangslösung.



Seit dem 19. April erlaubte ein bilaterales Abkommen Reisen von Neuseeland nach Australien und umgekehrt, ohne eine Quarantäne ableisten oder sich auf das Coronavirus testen lassen zu müssen. Damit ist nun vorerst Schluss: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern erklärt gegenüber Pressevertretern, dass ihr die Entscheidung über einen Stopp des quarantänefreien Reiseverkehrs nicht leichtgefallen, aber für die Sicherheit der Neuseeländer notwendig sei. Schon seit Beginn der Regelung sei klar gewesen, dass diese je nach Entwicklung der Pandemie jederzeit flexibel angepasst werden könne.Bei der Aussetzung des quarantänefreien Reiseverkehrs handelt es sich um eine weitere Stufe mehrerer Maßnahmen, die nach den neuen Virusausbrüchen in Australien bereits in Neuseeland vorangegangen waren. So hatte der Staat im Juli wieder eine Testpflicht bei der Einreise eingeführt, wodurch sich das Reisen für Australier verteuerte. Zudem wurde das Reiseabkommen mit den australischen Regionen Victoria, South Australia und New South Wales bereits vorab ausgesetzt. Aus allen anderen Ländern der Erde ist die Einreise nach Neuseeland weiterhin generell nicht gestattet.Nach Aussage der aktuell auf den Routen zwischen Australien und Neuseeland operierenden Fluggesellschaften war die Nachfrage nach Flügen in den vergangenen drei Monaten geringer als erwartet. Die Reiseblase war seit ihrem Start bereits mehrfach kurzfristig ausgesetzt worden, wodurch die Kunden zurückhaltender buchten. Derzeit bieten nur Qantas und Air New Zealand Flüge zwischen beiden Staaten an, ab dem 31. Juli sollen jedoch die meisten Verbindungen zunächst entfallen. Neuseeländer, die sich gerade in Australien aufhalten, können innerhalb dieser Woche einen von mehreren Rückholflügen nutzen, für die nur ein negatives Testergebnis gefordert wird. Nur Passagiere aus Sydney müssen sich auch jetzt schon direkt nach ihrer Ankunft in Neuseeland in eine staatlich organisierte Quarantäne begeben.