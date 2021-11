Australien: Working Holiday ab Dezember wieder erlaubt

München, 23.11.2021 | 10:16 | cge

Australien geht einen Schritt in Richtung Grenzöffnung. Ab dem 1. Dezember lässt das Land wieder Urlauber und Urlauberinnen mit einem Working-Holiday-Visum einreisen. Die Reisenden benötigen hierfür eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus.



Mehr als eineinhalb Jahre nach der Grenzschließung Australiens aufgrund der Corona-Pandemie dürfen ab dem 1. Dezember wieder Personen mit einem Working-Holiday-Visum ins Land. Für die Einreise muss der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus erbracht werden. Anerkannt werden Impfungen mit Vakzinen der Hersteller Astrazeneca, Pfizer/Biontech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Bharat Biotech und Sinopharm. Zur Einreise nötig ist außerdem die ausgefüllte Australia Travel Declaration sowie das negative Ergebnis eines PCR-Tests vor Abflug. Dieser darf maximal drei Tage vor Abflug erfolgt sein, das Resultat muss beim Check-in am Flughafen vorgelegt werden.Die quarantänefreie Einreise ist aktuell nur über bestimmte Bundesstaaten möglich. Hierzu zählen die Hauptstadt Canberra sowie New South Wales mit der Metropole Sydney und Victoria mit der Großstadt Melbourne. Für die Weiterreise in andere Regionen sollten sich Reisende vorab über die spezifischen Regularien informieren. Neben der Öffnung für Working-Holiday-Reisende ist die Einreise ab dem 1. Dezember auch für weitere Personengruppen wie beispielsweise Studenten sowie Staatsbürger und Staatsbürgerinnen aus Japan und Korea gestattet.Für die Teilnahme am Working-Holiday-Maker-Programm Australiens gibt es zwei unterschiedliche Visa: Working Holiday (Subclass 417) und Work and Holiday (Subclass 462). Für Reisende aus Deutschland ist das Working-Holiday-Visum relevant, welches sich an Personen zwischen 18 und 30 Jahren richtet. Mit diesem Visum ist es ihnen gestattet, bis zu einem Jahr durch Australien zu reisen, im Land zu arbeiten und so die Urlaubskasse aufzubessern. Die Working-Holiday-Makers sind für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung. Im Schnitt kommen mit rund 26.000 Einreisenden neun Prozent aus Deutschland.